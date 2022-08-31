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Нефтяники вручили воспитанникам центра "Огонек" подарки к Дню знаний

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники АО "Самаранефтегаз" готовят к Дню знаний не только своих ребятишек, но и тех, кто особенно нуждается в заботе и защите, - детей, оставшихся сиротами или без попечения родителей.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Нефтяники - частые гости в Отрадненском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Огонек". Буквально неделю назад они приезжали к ребятам с выставкой, посвященной рыбному богатству Волги, а накануне 1 сентября привезли все, что нужно для учебы.

В ходе в благотворительной акции "К школе готов!" в поддержку детей, проживающих в центре, работники "Самарнефтегаза" собрали тетради, альбомы для рисования, акварельные краски и кисточки, цветные карандаши и накануне Дня знаний вручили ребятам.

Кроме школьных принадлежностей, в подарках было то, без чего невозможно представить творческие занятия: цветные фломастеры, пластилин, линейки, ножницы, пеналы, настольные игры. Но больше всего детвора обрадовалась, конечно же, футбольному мячу. Здесь каждый второй - заядлый футболист, и у мячей век недолог. А футболки и кепки с логотипом "Роснефть" сорванцы надевают по большим праздникам и к встрече гостей.

Любознательным непоседам эковыставка "Рыбное богатство Волги" очень понравилась. АО "Самаранефтегаз" проводит такие передвижные выставки уже пятый год, пополняя багаж знаний подрастающего поколения о родном крае и экологии. "Рыбная" экспозиция создана при участии Института экологии Волжского бассейна. Многие ребята в первый раз в жизни увидели на стендах волжских обитателей, часть которых занесена в Красную книгу России.

Воспитатель центра "Огонек" Валентина Кулакова рассказала о том, что выставка произвела на ребят сильное впечатление. Для школьников стало новостью, что нефтяники вместе со своими детьми ежегодно участвуют в выпуске мальков рыб в водоемы губернии, чтобы их популяция прирастала. Их заинтересовала информация о фермах, на которых выращивают мальков, и удивило количество молоди, выпускаемой нефтяниками ежегодно.

Мастер-класс после таких рассказов о живом мире природы прошел на ура. Дети с удовольствием рисовали разных рыбок, а на прощание получили от нефтяников не только журналы с фотографиями рыб, но и те самые футболки и кепки с логотипом "Роснефти", которые не снимали потом несколько дней подряд.

"Дети очень рады подаркам к учебному году. Школьные канцтовары, игры и спортинвентарь всегда нужны. Каждый год в преддверии 1 сентября предприятия города и области приезжают с подарками, и ребятишки всегда ждут гостей с нетерпением", - отметила заместитель директора центра "Огонек" Лидия Прохорова.

Гид потребителя

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