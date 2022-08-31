Социальные обязательства перед военнослужащими Самарского батальона выполняются в полном объеме

Главный военный комиссар региона, полковник Алексей Вдовин подтвердил, что выплаты, положенные добровольцам Самарского батальона, начали поступать и до 1 сентября все положенные средства будут перечислены.

Напомним, по решению губернатора Дмитрия Азарова каждый боец Самарского батальона получает единовременную выплату - 300 тыс. рублей. Буквально неделю назад она была увеличена в 1,5 раза и всем, кто поступил на службу раньше увеличения выплаты, разницу также компенсируют.

Кроме того, семьям военнослужащих Самарского батальона, в которых воспитываются дети от 7 до 18 лет, по поручению главы региона оказывается поддержка по подготовке детей к школе. Родителям выплачивают по 10 тыс. рублей.

Ранее на встрече с земляками, которые вызвались служить в Самарском батальоне, Дмитрий Азаров подчеркнул, что каждой семье, где есть свой защитник Отечества, государство окажет всю необходимую помощь. Главам муниципальных образований поставлена задача оказать полное содействие членам семей военных Самарского батальона для получения всех предусмотренных социальных гарантий.

"Это все меры поддержки, предусмотренные законодательством РФ для военнослужащих Вооруженных Сил РФ, с учетом того, что они будут участвовать в специальной военной операции. Они будут пользоваться льготами ветерана боевых действий, а от Самарской области по решению губернатора первое и самое важное - единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей, не зависимо от воинского звания (офицер, прапорщик, солдат или сержант). Если он подписал контракт в наших подразделениях, то он получит эту выплату. Самарская область по этому вопросу, по всем вопросам социального обеспечения военнослужащих Самарского батальона свои обязательства выполняет в полном объеме", - подчеркнул главный военный комиссар региона Алексей Вдовин.