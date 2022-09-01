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Общество

Осень в Самарской области начнется с гроз

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обширный антициклон, длительное время формировавший в Самарской области сухую и жаркую погоду, постепенно разрушается и отходит к востоку. В ближайшие сутки в области еще сохранится жаркая погода с дневными температурами +30°...+35°С. Со среды жара начнет спадать, и к концу рабочей недели, с прохождением активного атмосферного фронта, похолодает, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 1 сентября, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 27...32°C. 

В пятницу, 2 сентября, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 13...18°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 19...24°C.

В субботу, 3 сентября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 5...10 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 16...21°C.

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