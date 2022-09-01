Осень в Самарской области начнется с гроз

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Обширный антициклон, длительное время формировавший в Самарской области сухую и жаркую погоду, постепенно разрушается и отходит к востоку. В ближайшие сутки в области еще сохранится жаркая погода с дневными температурами +30°...+35°С. Со среды жара начнет спадать, и к концу рабочей недели, с прохождением активного атмосферного фронта, похолодает, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Приволжское УГМС.