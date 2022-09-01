Осень в Самарской области начнется с гроз

Обширный антициклон, длительное время формировавший в Самарской области сухую и жаркую погоду, постепенно разрушается и отходит к востоку. В ближайшие сутки в области еще сохранится жаркая погода с дневными температурами +30°...+35°С. Со среды жара начнет спадать, и к концу рабочей недели, с прохождением активного атмосферного фронта, похолодает, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 1 сентября, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 27...32°C.
В пятницу, 2 сентября, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 13...18°C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 19...24°C.
В субботу, 3 сентября, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 5...10 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 16...21°C.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.