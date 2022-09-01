Мотоциклист-подросток попал в ДТП под Самарой

В среду, 31 августа, в Самарской области произошли два ДТП с мотоциклистами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, в 9:20 55-летний водитель Renault Logan напротив дома №155 по ул. Гагарина в Самаре поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречной Lada Priora под управлением 21-летнего водителя. От удара вазовскую легковушку отбросило на мотоцикл Harley-Davidson, за рулем которого был 35-летний мужчина.
В результате мотоциклиста госпитализировали.
Вторая авария произошла в 15:00 в Волжском районе. 15-летний парень ехал на мотоцикле JAWA. Около с. Лопатино он не выбрал безопасную скорость. В результате мотоцикл опрокинулся на правый бок.
Подростка доставили в больницу. По данным ГИБДД, у него не было водительских прав.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...