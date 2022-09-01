Мотоциклист-подросток попал в ДТП под Самарой

В среду, 31 августа, в Самарской области произошли два ДТП с мотоциклистами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.



Так, в 9:20 55-летний водитель Renault Logan напротив дома №155 по ул. Гагарина в Самаре поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречной Lada Priora под управлением 21-летнего водителя. От удара вазовскую легковушку отбросило на мотоцикл Harley-Davidson, за рулем которого был 35-летний мужчина.

В результате мотоциклиста госпитализировали.



Вторая авария произошла в 15:00 в Волжском районе. 15-летний парень ехал на мотоцикле JAWA. Около с. Лопатино он не выбрал безопасную скорость. В результате мотоцикл опрокинулся на правый бок.

Подростка доставили в больницу. По данным ГИБДД, у него не было водительских прав.