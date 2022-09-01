В Самарской области водитель опрокинувшегося трактора пострадал неподалеку от с. Шигоны

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Во вторник, 30 августа, в поле между селами Шигоны и Тайдаково в Самарской области в аварию попал 20-летний водитель трактора "Беларус-82.1". Об этом сообщили в ОГИБДД Сызранское.

Фото: ОГИБДД Сызранское