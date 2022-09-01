Волга в Тольятти прогрелась до +24,7°C

В Самаре 31 августа река Волга прогрелась до 23°C, побив рекорд 1969 г. на 0,9°C, сообщает Приволжское УГМС.

В районе Тольятти температура воды в Волге составляла +24,2…+24,7°C. Предыдущий рекорд, установленный в 1988 г., перекрыт на 0,3-1,1°C.