ПСБ запустил цифровую карту "Мир" для зарплатных клиентов

ПСБ предложил цифровые карты "Мир" для зачисления заработной платы в рамках зарплатных проектов. Быстрый и удобный способ получения карты значительно экономит время на доставку продукта сотрудникам зарплатного предприятия и повышает доступность цифровых платежных инструментов в отдаленных российских городах.
Для заключения договора и выпуска зарплатных карт в цифровом формате компании-работодателю достаточно обратиться в отделение банка. Корпоративные клиенты, которые пользуются расчетно-кассовым обслуживанием или уже подключили зарплатный проект в ПСБ, могут сразу сформировать реестр на выпуск цифровых зарплатных карт и направить его в банк.
После того как реестр будет сформирован и передан в ПСБ, банк выпустит цифровые карты, которыми можно начать пользоваться, не дожидаясь изготовления физического носителя. Новая карта также станет доступна для добавления и использования в мобильном платежном сервисе Mir Pay обладателям смартфонов на операционной системе Android (версия 7.0 и выше с поддержкой NFC).
Цифровая зарплатная карта обладает полным функционалом и всеми привилегиями стандартной дебетовой карты на пластиковом носителе. Она позволяет оплачивать товары и услуги в торговых точках в офлайне и в интернет-магазинах, делать переводы, снимать наличные в банкоматах с технологией бесконтактных платежей, оплачивать услуги ЖКУ и мобильной связи.
Кроме того, сотрудники зарплатных предприятий смогут уже при получении карты подключиться к программе лояльности платежной системы "Мир" и получать различные привилегии, в том числе кешбэк от партнеров.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.