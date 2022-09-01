Новым ректором СамГУПС назначен Максим Гаранин

В Самарском государственном университете путей сообщения утвержден новый ректор - им стал Максим Гаранин, ранее исполнявший обязанности руководителя. Информация о назначении опубликована на сайте вуза в четверг, 1 сентября.
Нового ректора представил коллективу университета глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Алексей Дружинин.
Максим Гаранин проходил обучение в Самарском институте инженеров железнодорожного транспорта им. М.Т.Елизарова (ныне СамГУПС), трудовую деятельность начинал в родном вузе преподавателем кафедры "Электроснабжение железнодорожного транспорта".
Сейчас Максим Гаранин - доктор экономических наук, доцент кафедры "Электроснабжение железнодорожного транспорта" ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения". С февраля 2021 г. исполнял обязанности ректора СамГУПС. Его общий трудовой стаж в университете составляет 21 год.
Максим Гаранин неоднократно отмечен наградами и почетными грамотами ректора СамГУПС, министерства образования и науки РФ, начальника Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", а также отмечен благодарностью научно-образовательного центра "Инженерия будущего" в 2020 году.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.