Новым ректором СамГУПС назначен Максим Гаранин

В Самарском государственном университете путей сообщения утвержден новый ректор - им стал Максим Гаранин, ранее исполнявший обязанности руководителя. Информация о назначении опубликована на сайте вуза в четверг, 1 сентября.

Нового ректора представил коллективу университета глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Алексей Дружинин.

Максим Гаранин проходил обучение в Самарском институте инженеров железнодорожного транспорта им. М.Т.Елизарова (ныне СамГУПС), трудовую деятельность начинал в родном вузе преподавателем кафедры "Электроснабжение железнодорожного транспорта".

Сейчас Максим Гаранин - доктор экономических наук, доцент кафедры "Электроснабжение железнодорожного транспорта" ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения". С февраля 2021 г. исполнял обязанности ректора СамГУПС. Его общий трудовой стаж в университете составляет 21 год.

Максим Гаранин неоднократно отмечен наградами и почетными грамотами ректора СамГУПС, министерства образования и науки РФ, начальника Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", а также отмечен благодарностью научно-образовательного центра "Инженерия будущего" в 2020 году.