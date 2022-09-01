Дмитрий Азаров обсудил с учителями школы №132 развитие учебного заведения

В четверг, 1 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с учителями своей родной школы №132. Здесь же он осмотрел два специализированных медицинских класса и производственные мастерские и вместе с педагогами обговорил планы дальнейшего развития школы.

Медицинские классы были открыты в прошлом учебном году в рамках проекта "Базовые и опорные школы СамГМУ". Школы, входящие в проект, на постоянной основе взаимодействуют с университетом для профориентации учащихся, подготовки будущих абитуриентов для поступления в вуз, а также используют научный и образовательный потенциал СамГМУ.

В рамках работы этих школ проходят лекции ученых университета, школьники получают возможность пользоваться учебным, высокотехнологичным оборудованием, участвуют в проектной деятельности.

Для ребят организуются профориентационные экскурсии и научно-популярные лекции, наиболее талантливые школьники выступают на конференциях, обучающихся привлекают в школьные отряды волонтеров-медиков.

Как рассказала директор школы Наталья Сокур, для учебного учреждения при поддержке министерства образования и науки Самарской области закуплено специальное оборудование, создана предметная образовательная среда для проведения углубленного профильного обучения по естественно-научному, техническому и информационно-медийному направлению. В течение 2021-2022 годов реализовывалась программа с Самарским государственным медицинским университетом по изучению основ медицины естественнонаучными классами.

"Базовыми и опорными школами СамГМУ стали 36 образовательных учреждений, не только в Самарской области, но и в близлежащих регионах - Пензенской и Ульяновской областях. Из более чем 1100 поступивших в этом году абитуриентов - 145 выпускники таких школ", - рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Говоря о функциональных возможностях медицинских классов, заместитель директора по научно-методической работе Светлана Плотцева отметила, что в одном классе ребята могут обучаться уходу за больными, а также основам сердечно-легочной реанимации.

"Для этого у нас есть манекены и все необходимое оборудование. В другом классе установлен стол "Пирогов", на котором дети могут изучать анатомию. Также это очень хороший помощник для подготовки к выпускным экзаменам. Кроме того, в этом классе представлена интерактивная разработка СамГМУ по оказанию первой медицинской помощи. Все это ребятам безумно интересно", - добавила она.

Также педагог рассказала, что в рамках обучения ребята осваивают курсы первой медицинской помощи, в прошлом учебном году прошел курс "Юный травматолог", в перспективе планируется проведение курса "Юный хирург".

"Это позволяет ребятам определиться с выбором профессии, уже на этапе обучения в школе они понимают, могут они быть врачами или это не их профессия. Если они затем поступают в медицинский университет, то им гораздо легче учиться, по крайней мере, на первых курсах точно. В прошлом году мы проводили такие занятия с 9 класса, в этом году планируем начать с 8 класса", - отметила Светлана Плотцева.

Также Дмитрий Азаров осмотрел производственные мастерские и встретился с учителями школы №132. На встрече обсуждались планы на будущее, в частности, перспективы развития школьного музея.