16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поблагодарил аграриев региона за новый рекорд урожая зерновых - свыше 3,1 млн тонн В 2022 году в Самарской области благоустроено 318 дворовых территорий Дмитрий Азаров поздравил спортивную школу СШОР №13 с 45-летием Дмитрий Азаров вместе с земляками принял участие в открытии фотовыставки "Жены героев" Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров обсудил с учителями школы №132 развитие учебного заведения

САМАРА. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 203
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 1 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с учителями своей родной школы №132. Здесь же он осмотрел два специализированных медицинских класса и производственные мастерские и вместе с педагогами обговорил планы дальнейшего развития школы.

Медицинские классы были открыты в прошлом учебном году в рамках проекта "Базовые и опорные школы СамГМУ". Школы, входящие в проект, на постоянной основе взаимодействуют с университетом для профориентации учащихся, подготовки будущих абитуриентов для поступления в вуз, а также используют научный и образовательный потенциал СамГМУ.

В рамках работы этих школ проходят лекции ученых университета, школьники получают возможность пользоваться учебным, высокотехнологичным оборудованием, участвуют в проектной деятельности.
Для ребят организуются профориентационные экскурсии и научно-популярные лекции, наиболее талантливые школьники выступают на конференциях, обучающихся привлекают в школьные отряды волонтеров-медиков.

Как рассказала директор школы Наталья Сокур, для учебного учреждения при поддержке министерства образования и науки Самарской области закуплено специальное оборудование, создана предметная образовательная среда для проведения углубленного профильного обучения по естественно-научному, техническому и информационно-медийному направлению. В течение 2021-2022 годов реализовывалась программа с Самарским государственным медицинским университетом по изучению основ медицины естественнонаучными классами.

"Базовыми и опорными школами СамГМУ стали 36 образовательных учреждений, не только в Самарской области, но и в близлежащих регионах - Пензенской и Ульяновской областях. Из более чем 1100 поступивших в этом году абитуриентов - 145 выпускники таких школ", - рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

Говоря о функциональных возможностях медицинских классов, заместитель директора по научно-методической работе Светлана Плотцева отметила, что в одном классе ребята могут обучаться уходу за больными, а также основам сердечно-легочной реанимации.

"Для этого у нас есть манекены и все необходимое оборудование. В другом классе установлен стол "Пирогов", на котором дети могут изучать анатомию. Также это очень хороший помощник для подготовки к выпускным экзаменам. Кроме того, в этом классе представлена интерактивная разработка СамГМУ по оказанию первой медицинской помощи. Все это ребятам безумно интересно", - добавила она.

Также педагог рассказала, что в рамках обучения ребята осваивают курсы первой медицинской помощи, в прошлом учебном году прошел курс "Юный травматолог", в перспективе планируется проведение курса "Юный хирург".

"Это позволяет ребятам определиться с выбором профессии, уже на этапе обучения в школе они понимают, могут они быть врачами или это не их профессия. Если они затем поступают в медицинский университет, то им гораздо легче учиться, по крайней мере, на первых курсах точно. В прошлом году мы проводили такие занятия с 9 класса, в этом году планируем начать с 8 класса", - отметила Светлана Плотцева.

Также Дмитрий Азаров осмотрел производственные мастерские и встретился с учителями школы №132. На встрече обсуждались планы на будущее, в частности, перспективы развития школьного музея.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2