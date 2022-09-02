В Самарской филармонии пройдет итоговый концерт проекта "Волжский акцент"

В Самарской филармонии 8 сентября в 19:00 состоится концерт по итогам экспедиции музыкально-этнографического проекта "Культурный диалог времен. Волжский акцент".

В этот вечер участники "Волга-фолк оркестра" под руководством Дмитрия Буцыкова расскажут об особенностях народной музыки и традиций народов Поволжья, а также исполнят сюиту "Диалог времен", созданную композитором Владимиром Кошелевым специально для проекта и основанную на материалах этнографической экспедиции. Сюита уникальна тем, что здесь традиционные народные инструменты звучат с современными, а фольклорные наигрыши и напевы деликатно переплетены с такими жанрами, как регги, фанк, хэви-метал и многими другими.

Накануне концерта, 7 сентября в 14:00, в Библиотеке народов Поволжья пройдет круглый стол "Задачи и актуализация традиционной инструментальной музыки и пути их решения", в котором примут участие мультиинструменталист, собиратель русского фольклора Сергей Старостин (Москва), композитор сюиты "Диалог времен" Владимир Кошелев (Красноярск). Спикеры выступят и перед учениками Детской Школы Искусств №3 "Младость" 9 сентября в 11:00. На все мероприятия проекта вход свободный.

"Основная цель нашего проекта - показать через музыку все богатство волжского фольклора, всю глубину наигрышей и уникальность звучания народных инструментов, - рассказывает инициатор и куратор проекта "Волжский акцент", виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков. - В рамках нашей экспедиции мы выступали не только на больших сценах в столицах регионов, но и в небольших сельских клубах, чтобы поделиться уникальным музыкальным богатством народов Волжского региона".

Проект реализуется в Год культурного наследия народов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.