В Самарской филармонии пройдет итоговый концерт проекта "Волжский акцент"

В Самарской филармонии 8 сентября в 19:00 состоится концерт по итогам экспедиции музыкально-этнографического проекта "Культурный диалог времен. Волжский акцент".
В этот вечер участники "Волга-фолк оркестра" под руководством Дмитрия Буцыкова расскажут об особенностях народной музыки и традиций народов Поволжья, а также исполнят сюиту "Диалог времен", созданную композитором Владимиром Кошелевым специально для проекта и основанную на материалах этнографической экспедиции. Сюита уникальна тем, что здесь традиционные народные инструменты звучат с современными, а фольклорные наигрыши и напевы деликатно переплетены с такими жанрами, как регги, фанк, хэви-метал и многими другими.
Накануне концерта, 7 сентября в 14:00, в Библиотеке народов Поволжья пройдет круглый стол "Задачи и актуализация традиционной инструментальной музыки и пути их решения", в котором примут участие мультиинструменталист, собиратель русского фольклора Сергей Старостин (Москва), композитор сюиты "Диалог времен" Владимир Кошелев (Красноярск). Спикеры выступят и перед учениками Детской Школы Искусств №3 "Младость" 9 сентября в 11:00. На все мероприятия проекта вход свободный.
"Основная цель нашего проекта - показать через музыку все богатство волжского фольклора, всю глубину наигрышей и уникальность звучания народных инструментов, - рассказывает инициатор и куратор проекта "Волжский акцент", виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков. - В рамках нашей экспедиции мы выступали не только на больших сценах в столицах регионов, но и в небольших сельских клубах, чтобы поделиться уникальным музыкальным богатством народов Волжского региона".
Проект реализуется в Год культурного наследия народов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!