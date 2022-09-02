В Октябрьске госпитализирован пьяный мотоциклист, который врезался в бордюр

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В четверг, 1 сентября, в 12:15 в Октябрьске 55-летний водитель мотоцикла STELS FLEX 250 в районе дома № 81 по ул. Мира не справился с управлением и допустил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области