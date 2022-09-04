При столкновении с трактором в Самаре погиб водитель легковушки и пострадали два его пассажира

В субботу, 3 сентября, участником ДТП в Самаре стал 39-летний водитель автомобиля Nissan Primera, ехавший в 18:00 по автодороге "Самара-Бугуруслан" в направлении Самары, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

По предварительным данным, в пути он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении по крайней правой полосе.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, двое пассажиров, один из которых несовершеннолетний, доставлены в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи.

"На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщают в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.