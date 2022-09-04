При столкновении с трактором в Самаре погиб водитель легковушки и пострадали два его пассажира

В субботу, 3 сентября, участником ДТП в Самаре стал 39-летний водитель автомобиля Nissan Primera, ехавший в 18:00 по автодороге "Самара-Бугуруслан" в направлении Самары, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.
По предварительным данным, в пути он не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении по крайней правой полосе.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте, двое пассажиров, один из которых несовершеннолетний, доставлены в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи.
"На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщают в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...