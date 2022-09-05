Житель Пестравского района отправится на 200 часов обязательных работ за самовольное подключение к газопроводу

Сотрудниками полиции Пестравского района установлен и задержан злоумышленник, который в марте и мае текущего года, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение, совершил повторное самовольное подключение к газопроводу.
Житель села Тепловка произвел самовольное подключение к газопроводу путем установки в месте разрыва соединительного устройства резинового шланга, тем самым в течение месяца обеспечивая подачу газа к используемому в частном доме оборудованию.
Участковыми уполномоченными полиции установлено, что ранее не судимый 56-летний домовладелец неоднократно предупреждался об ответственности за противоправные действия. В июле 2021 г. постановлением мирового судьи судебного участка №149 Красноармейского судебного района Самарской области мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ, за совершение самовольного подключения к газопроводу и выплатил штраф в размере 10 тыс. рублей.
Группой дознания ОМВД России по Пестравскому району возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. ч.1 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), уголовное дело расследовано и с обвинительным актом и направлено в суд.
Доказательства, собранные дознанием, Красноармейский районный суд Самарской области признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине определено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...