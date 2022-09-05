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Преступления Происшествия

Житель Пестравского района отправится на 200 часов обязательных работ за самовольное подключение к газопроводу

ПЕСТРАВКА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками полиции Пестравского района установлен и задержан злоумышленник, который в марте и мае текущего года, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за аналогичное правонарушение, совершил повторное самовольное подключение к газопроводу.

Житель села Тепловка произвел самовольное подключение к газопроводу путем установки в месте разрыва соединительного устройства резинового шланга, тем самым в течение месяца обеспечивая подачу газа к используемому в частном доме оборудованию.

Участковыми уполномоченными полиции установлено, что ранее не судимый 56-летний домовладелец неоднократно предупреждался об ответственности за противоправные действия. В июле 2021 г. постановлением мирового судьи судебного участка №149 Красноармейского судебного района Самарской области мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ, за совершение самовольного подключения к газопроводу и выплатил штраф в размере 10 тыс. рублей.

Группой дознания ОМВД России по Пестравскому району возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. ч.1 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), уголовное дело расследовано и с обвинительным актом и направлено в суд.

Доказательства, собранные дознанием, Красноармейский районный суд Самарской области признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине определено наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Приговор вступил в законную силу.

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