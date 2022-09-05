В Самарской области по вине пьяного водителя BMW пострадали три человека

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В воскресенье, 5 сентября, в 19:40 в Кинельском районе 38-летний водитель BMW X5 у дома №49 по ул. Орджоникидзе на полосе встречного движения столкнулся с Lada Vesta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области