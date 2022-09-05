В Самарской области по вине пьяного водителя BMW пострадали три человека

В воскресенье, 5 сентября, в 19:40 в Кинельском районе 38-летний водитель BMW X5 у дома №49 по ул. Орджоникидзе на полосе встречного движения столкнулся с Lada Vesta, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
42-летнему водителю Lada Vesta и двум его пассажирам — 34-летней женщине и шестилетнему мальчику — назначено амбулаторное лечение.
По результатам медицинского освидетельствования, установлен факт опьянения водителя автомобиля BMW.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...