Под Самарой пострадала автомобилистка на Toyota, которую "догнал" большегруз

В воскресенье, 4 сентября, в Самарской области в ДТП попал 58-летний водитель фуры Scania из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.
По предварительным данным полицейских, в 13:15 между 26 и 27 км трассы Самара - Бугуруслан он неверно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Toyota под управлением 42-летней женщины.
В результате автомобилистка получила травмы.
Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...