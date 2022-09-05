Под Самарой пострадала автомобилистка на Toyota, которую "догнал" большегруз

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В воскресенье, 4 сентября, в Самарской области в ДТП попал 58-летний водитель фуры Scania из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.