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Банк "Открытие": волатильность котировок меди ограничивает ее добычу в будущем

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам уходящей недели котировки меди снизились на 7,5%, до $7540/т, на фоне опасений сокращения спроса в Китае в условиях очередного закрытия крупного региона в рамках борьбы с распространением коронавируса. Котировки приблизились к нижней границе интервала, который "Открытие Research" оценивает как диапазон фундаментального уровня цены меди, составляющий $7500 - $8000 за 1 т.

Их падение и закрепление ниже данного уровня будет ограничивать стимулы для развития будущих проектов по добыче меди, что, в свою очередь, после 2025 года увеличивает риски дефицита металла. До этого периода рынок будет демонстрировать условную сбалансированность. В частности, ожидается, что добыча меди будет прирастать на 3,5% в год за счет инвестиций Китая в зарубежные проекты, осуществленные в предыдущие года.

В то же время мы прогнозируем отставание добычи от темпов роста спроса в более долгосрочной перспективе. Рост волатильности котировок меди увеличивает риски задержек в принятии решений об инвестициях в новые проекты, а также ставит под вопрос увеличение расходов на ГРР или расширение действующих месторождений.

Во второй половине 2022 г. "Открытие Research" ожидает дальнейшего увеличения волатильности котировок на фоне резкого изменения баланса спроса и предложения. Так, по прогнозу ICSG, в 2022 г. ожидается формирование небольшого избытка предложения на уровне 140 тыс. т (0,5% уровня потребления в 2021 г.). При этом за шесть месяцев 2022 г. баланс рынка был дефицитным и составил 72 тыс. т., следовательно, прогноз ICSG предполагает превышение предложения над спросом на уровне 212 тыс. т во второй половине 2022 года.

Резкий переход от дефицита в июне 2022 г. к профициту может стать существенным негативным фактором для цен на медь, способным временно отправить котировки к уровню $7 000 за т. В результате к концу года, когда компании будут принимать решения об инвестициях в новые проекты, котировки могут оказаться ниже уровней incentive price (цена, при которой инвестиции в новые проекты рентабельны). В этих условиях горнодобывающие компании могут перенести решения о развитии новых проектов на 2023 г., что станет одним из факторов дефицита металла в 2028-2030 гг."

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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