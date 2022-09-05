Сбер заявил, что с начала 2022 года нарастил розничный кредитный портфель на 5%

Первый зампред председателя правления Сбербанка Кирилл Царев рассказал журналистам, что с начала текущего года розничный кредитный портфель банка вырос на 5,1%. Об этом сообщил Интерфакс.
"Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%)", — сказал Царев в преддверии открытия Владивостокского экономического форума.
По его словам, максимальный объем выдачи потребительских кредитов был отмечен в августе. Произошло это после снижения ставок и смягчения требований заемщиков.
Напомним, что Сбербанк в 2021 году увеличил объем кредитов физлицам по РСБУ почти на 26% — до 10,7 трлн рублей. По МСФО розничный кредитный портфель в 2021 году вырос тоже на 26% — до 11,5 трлн рублей.
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это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.