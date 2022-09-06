Жители Самарской области стали на 30% чаще звонить по VoWiFi в сети билайн

Технологией Voice over Wi-Fi* (VoWiFi), позволяющей клиентам звонить, принимать звонки и смс через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети, можно воспользоваться уже в 30 субъектах России, где проживает более 65% абонентов билайна. Количество клиентов, использующих этот сервис, с 2021 года выросло почти в 4 раза по стране, а у трети из них больше половины голосового трафика идет через звонки по Wi-Fi.
Подключиться к технологии VoWiFi могут и жители Самарской области: сервис заработал в регионе в апреле этого года. Только за три месяца востребованность технологии среди абонентов билайна здесь выросла почти на 30%.
Одно из преимуществ данной технологии — доступность голосовых вызовов в хорошем качестве там, где Wi-Fi есть, а сотовой сети почти нет. Например, в недавно застроенных районах, где еще недостаточно базовых станций. Кроме того, технология построена так, что телефонный аппарат сам выбирает оптимальную беспроводную технологию — Wi-Fi или сотовую сеть, через которую будет выполнять голосовой вызов.
Со списком моделей смартфонов с поддержкой VoWiFi можно ознакомиться по ссылке. Включить эту опцию необходимо один раз, далее — аппарат будет самостоятельно будет переходить на VoWiFi, когда такая возможность появится. Важно отметить, что опция доступна только для устройств и сим-карт, поддерживающих LTE. Также для корректной работы прошивка смартфона должна поддерживать VoWiFi.
Большинство телефонов будут отображать на экране, что аппарат зарегистрирован в VoWiFi или WiFiCall до вызова и во время звонка. Так абонент сможет убедиться, что уже пользуется данной технологией. Если все компоненты работают правильно, абонент может не замечать в повседневной жизни, через какую технологию идет вызов. Тарифицируются такие вызовы как в домашнем регионе, независимо от локации абонента.
"Мы реализуем комплекс мер, направленных на поддержание качественных характеристик услуг, предоставляемых нашим абонентам. Рассматривая технологию 4G/LTE в качестве основы мобильной связи в перспективе ближайших 2-3 лет, билайн продолжает строительство таких базовых станций, запускает в регионах технологии VoLTE и VoWiFi, а также проводит рефарминг, в рамках которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G/LTE", — комментирует исполнительный вице-президент билайна по технике Валерий Шоржин.
*голос через Wi-Fi. Действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна. Подробнее на beeline.ru/vowifi.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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