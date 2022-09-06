Пьяный водитель "восьмерки" въехал в грузовик в Самарской области

В понедельник, 5 сентября, в Камышлинском районе Самарской области пьяный водитель попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:20 48-летний мужчина ехал на ВАЗ-21083 по трассе М-5. На 1164 км дороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF под управлением 44-летнего водителя. От удара легковушка съехала в кювет.

Водителя "восьмерки" доставили в больницу. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.