Пьяный водитель "восьмерки" въехал в грузовик в Самарской области

В понедельник, 5 сентября, в Камышлинском районе Самарской области пьяный водитель попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 19:20 48-летний мужчина ехал на ВАЗ-21083 по трассе М-5. На 1164 км дороги он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF под управлением 44-летнего водителя. От удара легковушка съехала в кювет.
Водителя "восьмерки" доставили в больницу. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...