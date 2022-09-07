В Самарской области два ребенка пострадали в ДТП

Во вторник, 6 сентября, в Сызранском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 8:20 44-летняя женщина ехала на Mazda со стороны Сызрани в направлении трассы М-5. Поворачивая налево, она не уступила дорогу и столкнулась со встречным Hyundai Solaris под управлением 36-летнего мужчины.
В аварии пострадали трое пассажиров Hyundai: 29-летняя женщина, девятилетняя девочка и трехлетний мальчик.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...