Виктора Хенкина обязали выплатить почти 1,9 млрд руб. по долгам "Ак Банка"

Арбитражный суд Самарской области пересмотрел требования конкурсного управляющего АО "АктивКапитал Банк" ("АК Банк") о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих банк лиц.
Бывшему члену правления и акционеру "АК Банка" Виктору Хенкину присудили выплатить 1,89 млрд руб., экс-члену правления Денису Чемирису - 1,48 млрд, бывшему члену правления Алексею Кошарскому - 1,97 млрд рублей.
Первоначально арбитраж в 2021 г. привлек в числе прочих этих лиц к субсидиарной ответственности на сумму 23,09 млрд рублей. ГК "Агентство по страхованию вкладов" - конкурсный управляющий - сделала расчет убытков по каждому из них, однако первая инстанция не приняла во внимание и не проверила доказательства истца.
В результате обе стороны дошли до кассации, а та спустила дело в самарский арбитраж на новое рассмотрение. На этот раз суд рассчитал вину Хенкина, Чемириса и Кошарского, однако отказал в установлении суммы вреда, причиненного бывшим членом совета директоров и акционером Дилярой Селезневой.
Последние комментарии
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Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
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