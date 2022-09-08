Виктора Хенкина обязали выплатить почти 1,9 млрд руб. по долгам "Ак Банка"

Арбитражный суд Самарской области пересмотрел требования конкурсного управляющего АО "АктивКапитал Банк" ("АК Банк") о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих банк лиц.

Бывшему члену правления и акционеру "АК Банка" Виктору Хенкину присудили выплатить 1,89 млрд руб., экс-члену правления Денису Чемирису - 1,48 млрд, бывшему члену правления Алексею Кошарскому - 1,97 млрд рублей.

Первоначально арбитраж в 2021 г. привлек в числе прочих этих лиц к субсидиарной ответственности на сумму 23,09 млрд рублей. ГК "Агентство по страхованию вкладов" - конкурсный управляющий - сделала расчет убытков по каждому из них, однако первая инстанция не приняла во внимание и не проверила доказательства истца.

В результате обе стороны дошли до кассации, а та спустила дело в самарский арбитраж на новое рассмотрение. На этот раз суд рассчитал вину Хенкина, Чемириса и Кошарского, однако отказал в установлении суммы вреда, причиненного бывшим членом совета директоров и акционером Дилярой Селезневой.