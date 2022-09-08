Ультразвук и туман помогут самарским ученым распространить сорта черешни, адаптированные к климату Среднего Поволжья

Проект выпускницы Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Екатерины Быстровой поможет расширить воспроизводство перспективных районированных сортов черешни, абрикоса, вишни, алычи и сливы в регионах Среднего Поволжья. Она разрабатывает эффективную технологию размножения клоновых подвоев.

Сейчас в условиях жаркого и засушливого лета черенки таких подвоев часто погибают, а Быстрова намерена повысить их приживаемость до 85-90%. Для этого она применяет ультразвуковой туманообразователь, который создает вокруг листьев растений тонкую водяную оболочку — своеобразный защитный "панцирь" из мельчайших капелек воды. Отработка экспериментальной технологии ведется на опытных участках НИИ "Жигулевские сады" (Самара). Первая партия подвоев уже получена. Проект стал одним из победителей конкурса программы "УМНИК" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.

Садоводы-любители Самарской области проявляют большой интерес к косточковым культурам — черешне, вишне, абрикосу, алыче, сливе. Однако южные сорта этих культур, которых сейчас много на местном рынке, плохо переносят жесткие климатические условия Среднего Поволжья.

Самарские ученые предлагают районированные сорта косточковых, привитые на стойкие клоновые подвои. Но чтобы покрыть растущий спрос на сорта местной селекции, сначала необходимо наладить расширенное воспроизводство таких подвоев. Нужно сделать процесс их размножения эффективным и недорогим.

Клоновые подвои размножают черенкованием — для этого свежесрезанные зеленые черенки укореняют в специально подобранном грунте-субстрате. От их высадки в теплицу до готовности подвоя к пересадке в открытый грунт обычно проходит два-три летних месяца. Проблема в том, что в первые две недели, пока корни у черенков только-только начинают прорастать, будущие подвои не выносят ни сухость, ни высокую температуру. А лето в Среднем Поволжье, как раз такое — сухое и очень жаркое. Поэтому в наших краях большинство черенков гибнет в первые же дни, так и не успев сформировать корневую систему. Нехватка подвоев сдерживает производство саженцев черешни, абрикосов, алычи и распространение популярных районированных сортов самарской селекции.

"Нужна технология, которая позволит выращивать стойкие подвои в условиях Среднего Поволжья. Я со своей командой взялась разработать такую технологию. Проблему можно решить, если прибегнуть к помощи установки, создающей водяной туман — по сути, аэрозоль из мельчайших капель воды, который образует вокруг листовых пластин водяную оболочку и предотвращает их высыхание. При этом в теплице поддерживается влажность около 85-90%. По сравнению с имеющимися на рынке аналогами, данная технология отличается высокими показателями приживаемости черенков, также она менее затратна", — сообщила Екатерина Быстрова, выпускница магистратуры Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева, научный сотрудник НИИ "Жигулевские сады".

Во время обучения на втором курсе магистратуры Екатерина Быстрова подала заявку на участие в программе "УМНИК". В феврале 2022 года ее проект "Разработка технологии получения подвоев плодовых культур в условиях лесостепи" стал одним из победителей конкурса и получил финансовую поддержку от Фонда содействия инновациям. В создании перспективной технологии очень заинтересован НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады", поэтому исследования ведутся на опытных участках этого института. Программа гранта рассчитана на двухлетний период. Работы начались в апреле 2022 года.

Ранее сотрудники "Жигулевских садов" уже экспериментировали с подобными установками, распыляющими воду в теплицах. Но с помощью обычных форсунок получить подходящий мелкодисперсный водяной туман так и не удалось. А вот современные туманообразующие установки с ультразвуковыми распылительными головками решают эту задачу без проблем.

"В рамках этого исследования мы закупили мощную туманообразующую установку, субстрат, приобрели и смонтировали теплицу. На первом этапе мы отрабатываем схему посадки черенков, состав субстрата, оптимальные режимы туманообразующей установки. На втором этапе будем закупать датчики температуры и влажности, которые будут установлены как в теплице, так и вне ее. И будем добиваться, чтобы туманообразующая установка работала с минимальным вмешательством человека", — подчеркнула Екатерина Быстрова.

Задача исследователей — подобрать наилучший состав субстрата и стимуляторы для корневой системы, определить, какой должна быть оптимальная влажность в теплице — в зависимости от времени суток, освещенности, температуры и возраста будущих подвоев. А затем выстроить систему, способную поддерживать эту оптимальную влажность автоматически.

В эксперименте задействовано сразу несколько клоновых подвойных форм, предназначенных для разных косточковых культур. На подвои ВСЛ-2, ЦШ-35 и ЛЦ-52 прививают черешню и вишню, а на Эврику-99, Зарево и Бест — сливу, алычу и абрикос. Сейчас у первой партии черенков, высаженных в июне, корневая система практически сформировалась. Из 5 тысяч черенков прижились более 4 тысяч, и исследования по гранту "УМНИК" продолжаются. А Екатерина Быстрова планирует поступать в аспирантуру Самарского университета им. Королева.

"Наш главный ориентир — выведение новых адаптивных сортов для условий Среднего Поволжья. А основная "армия" покупателей саженцев — это садоводы-любители. Сегодня из южных областей России поступает очень большое количество посадочного материала, в том числе и косточковых культур. Наша задача — заменить этот посадочный материал на собственный, который будет производиться в рамках института", — сообщил научный руководитель Екатерины Быстровой Анатолий Минин, ведущий научный сотрудник по косточковым культурам НИИ садоводства и лекарственных растений "Жигулевские сады".

По оценке Анатолия Минина, перспективная технология выращивания подвоев с помощью водяного тумана обеспечит приживаемость черенков на уровне 85-90%. Это позволит НИИ "Жигулевские сады" полностью удовлетворить рыночный спрос на саженцы черешни, вишни, абрикосов, алычи и сливы районированных сортов. А затем отработанную технологию можно будет и тиражировать, и адаптировать к особенностям других культур.