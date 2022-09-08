Акселерационная программа Самарского университета им. Королева “Космос для жизни” одержала победу в федеральном конкурсе

Акселерационная программа Самарского университета им. Королева "Космос для жизни" одержала победу в конкурсе в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Этот конкурс организован в рамках государственной программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" и призван поощрить запуск акселерационных программ и поддержать проектные команды и студенческие инициативы со всей страны для формирования инновационных продуктов.
Всего отбор прошли 83 программы, предложенные вузами из 46 регионов России. Конкурсная заявка Самарского университета им. Королева дошла до финального этапа и одержала победу. Призеры конкурса получат финансирование для формирования инновационных продуктов в 2022 году.
"В июле мы представили акселерационную программу "Космос для жизни" экспертам проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2022" и получили высокую оценку. А на днях стало известно о нашей победе в конкурсном отборе на получение гранта из федерального бюджета. Акселератор "Космос для жизни" призван объединить все научные направления университета и обеспечить интеграцию инженерных, естественно-научных и социально-гуманитарных исследований, — отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева. — На средства гранта мы сможем обучить более 300 студентов и поддержать более 50 студенческих стартап-проектов. Я благодарен за поддержку нашим партнерам в этом проекте — ПАО "РКЦ "Прогресс", ПАО "ОДК-Кузнецов", ПАО "Авиакор-авиационный завод", НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".
Программа, предложенная Самарским университетом им. Королева, представляет собой бесплатный бизнес-акселератор для студентов университета. Приглашенные эксперты, менторы и бизнес-трекеры помогут запустить молодым людям свой стартап-проект, независимо от предложенной сферы — от искусственного интеллекта и VR до новых материалов. В рамках обучения стартап-команды (от 3 до 7 человек) будут сформированы с нуля.
"Мы очень рады победе в таком масштабном проекте. Стартап-центр Самарского университета им. Королева усилит качество подготовки проектов на различных уровнях вхождения в акселерационную программу, — добавила Елена Морозова, директор Стартап-центра университета. — Мы намерены привлекать лучших менторов, трекеров и экспертов для оценки качества и уровня продвижения проектов. А дополнительное финансирование позволит доукомплектовать оборудованием площадку, на которой будет реализовываться акселерационная программа. Мы верим, что наши проекты войдут в число тех компаний, которые позволят повысить технологический суверенитет страны".
Стартап-центр Самарского университета им. Королева уже приступил к реализации акселерационной программы. Участие в ней смогут принять все желающие студенты Самарского университета им. Королева. Программа, рассчитанная на три месяца, стартует 12 сентября и завершится 4 декабря 2022 года. Заявки на участие в ней уже принимаются, регистрация открыта до 11 сентября включительно.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.