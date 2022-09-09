Самарские аграрии наращивают производство с господдержкой

Более 40 направлений включает в себя государственная поддержка АПК Самарской области. Часть из них реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета, другая — носит исключительно региональный характер. Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию мер господдержки в 2022 г., составляет 3,5 млрд руб., больше половины из них — средства областного бюджета.

В этом году аграрии региона установили абсолютный рекорд по сбору зерновых. Уборочная кампания–2022 еще продолжается, но аграриями уже собрано 3,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Этому способствовала огромная работа, которая проводится на протяжении последних пяти лет. "Это результат тех решений, которые мы в последние годы приняли по мерам поддержки, работе по обновлению машинно-тракторного парка, внесению удобрений", — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

На поддержку основополагающей подотрасли сельскохозяйственного сектора — растениеводства — в текущем году предусмотрено свыше 837 млн рублей. Сельхозтоваропроизодители региона могут возместить часть затрат, понесенных на приобретение элитных семян, производство зерновых культур, проведение агротехологических работ, закладку и уход за многолетними насаждениями. Господдержка растениеводства предполагает также стимулирование увеличения производства масличных культур и возмещение части затрат на уплату страховой премии. Кроме того, с текущего года на территории Самарской области начали действовать новые меры государственной поддержки для производителей овощей открытого и закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания.

Предприятиями региона активно используется механизм льготного кредитования по ставке до 5% годовых. В текущем году сельскохозяйственным товаропроизводителям области уже выдано льготных краткосрочных кредитов на сумму 11,7 млрд рублей. Полученные инвестиционные льготные кредиты в сумме 2,3 млрд руб. позволяют самарским аграриям обновлять машинно-тракторный парк и реализовывать проекты в сфере мелиорации.

В текущем году в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализуются 2 крупных проекта по мелиорации на площади более 3,7 тыс. га. Всего за последние пять лет гидромелиоративные мероприятия проведены на площади 14 тыс. га, в том числе новое строительство произведено на площади 8,8 тыс. га, что позволило довести посевные площади на орошении в области до 29,4 тыс. га.

"Этот год нас приятно удивил. Мы и не ожидали получить такой урожай здесь у нас на Средней Волге. Мы сейчас уже перебиваем Краснодар по урожайности и перебиваем нашими местными сортами безенчукской селекции. Наши сорта способны на чудо. Пшеница — она такая, ее нужно любить. Куда урожай? Весь мир будем кормить. Президент говорит накормим, значит накормим! В этом году у нас беспрецедентная поддержка от государства", — рассказал глава КФХ "Труд" Нефтегорского района Федор Юшин.