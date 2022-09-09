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Банк "Открытие": повышение ставки ЕЦБ не остановит инфляцию в еврозоне

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кирилл Кононов, экономист "Открытие Research" по международным рынкам:

"На заседании 8 сентября ЕЦБ повысил основную ставку денежно-кредитной политики с 0,5% до 1,25%, депозитную ставку — с 0% до 0,75%. Основной причиной повышения была названа инфляция, которая особенно сильно сказывается на бедных слоях населения и ведет к снижению их уровня жизни.

На последовавшей за заседанием пресс-конференции глава ЕЦБ К. Лагард отметила, что регулятор собирается и дальше повышать ставку. Текущая инфляция на уровне 9,1% резко превышает целевой уровень ЕЦБ не выше 2%. Значительное и продолжительное повышение ставки в такой ситуации оправданно — это вполне отвечает экономической теории. К. Лагард уточнила, что ставку, вероятно, понадобится повышать на следующих 2-5 заседаниях.

Однако решение проблемы инфляции может оказаться сложнее, если принять во внимание дополнительные вопросы, и некоторые из них были подняты на пресс-конференции.

Во-первых, такого повышения явно недостаточно для традиционного способа борьбы с инфляцией — с помощью ставки. Обычно предполагается, что ставка ДКП должна быть выше инфляции, чтобы привести к реальному снижению спроса. Даже после повышения реальная ставка ЕЦБ — минус 7,8%. Она в гораздо большей степени "стимулирующая", чем в прошлом году, когда ЕЦБ боролся с последствиями коронавируса. Чтобы довести реальную ставку до нуля, её нужно поднять хотя бы до 4-5% — если использовать оценки базовой инфляции, на которую в наибольшей степени влияет политика центрального банка. Но такой уровень ставок должен будет неизбежно привести к долговому кризису в еврозоне — госдолг в ней почти достиг 100% ВВП, причём в "проблемных" странах (Италии, Греции и т. п.) он существенно выше. При этом долговой кризис неизбежно приведёт к падению ВВП, и ЕЦБ неявно это подтверждает, сделав "стресс-сценарий" экономики, предполагающий рецессию в ЕС в следующем году.

Возможно, ЕЦБ готовится именно к такому сценарию, не говоря об этом прямо. Именно для купирования долгового кризиса подходит "инструмент защиты механизма трансмиссии ДКП" (Transmission Protection Instrument, TPI) — выкуп гособлигаций, о возможности проведения которого ЕЦБ заявлял в июле. В этом случае регулятор сбалансирует долговые рынки, приняв на свой баланс проблемные долги. А с экономическим кризисом предоставит право разбираться политикам.

Во-вторых, даже такого повышения ставки может оказаться недостаточно для эффективной борьбы с инфляцией. Как сказала К. Лагард, большая часть вклада в инфляцию — результат подорожания нефти и газа. Ужесточение политики ЕЦБ этого сделать не позволит. Особенно если Евросоюз продолжит ужесточать свои же запреты на торговлю сырьём.

Чтобы сбалансировать кратко- и долгосрочные риски, ЕЦБ с одной стороны ужесточает политику, а с другой — заранее готовит каналы предоставления финансовой системе ликвидности, когда долговой кризис всё-таки разразится. Такую политику сейчас можно назвать достаточно рискованной. Впрочем, не следует исключать, что в условиях фактической рецессии и роста безработицы непоколебимость ЕЦБ может пошатнуться".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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