В Самаре на Заводском шоссе не разъехались грузовик с легковушкой

В Советском районе Самары 10 сентября столкнулись Isuzu и Lada Granta, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 08:27, когда 37-летний водитель грузовика следовал по Заводскому шоссе со стороны ул. Ближней и при левом повороте на прилегающую территорию столкнулся с встречной легковушкой.

В результате ДТП 56-летний водитель Lada Granta был госпитализирован.