В Самаре на Заводском шоссе не разъехались грузовик с легковушкой

В Советском районе Самары 10 сентября столкнулись Isuzu и Lada Granta, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ДТП произошло в 08:27, когда 37-летний водитель грузовика следовал по Заводскому шоссе со стороны ул. Ближней и при левом повороте на прилегающую территорию столкнулся с встречной легковушкой.
В результате ДТП 56-летний водитель Lada Granta был госпитализирован.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...