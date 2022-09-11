В начале недели в Самарской области потеплеет

С понедельника столбик термометра в регионе поползет вверх и к среде потеплеет до +18°C, прогнозирует Приволжское УГМС.
В ночь на 12 сентября ожидается переменная облачность без осадков, температура +3...8°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2°C. Днем сохранятся такие же условия и +11...16°C.
Ночью во вторник будет так же, что и сутками ранее, но без отрицательных значений. Днем - +13...18°C.
Небольшой дождь вероятен ночью и днем 14 сентября. Подует юго-восточный ветер, 8...13 м/с. В ночное время столбик термометра покажет +8...11°C, в дневное - 13...18°C.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
И это Нарва! Город Российской славы! Печалька.