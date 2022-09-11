В начале недели в Самарской области потеплеет

С понедельника столбик термометра в регионе поползет вверх и к среде потеплеет до +18°C, прогнозирует Приволжское УГМС.

В ночь на 12 сентября ожидается переменная облачность без осадков, температура +3...8°C, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2°C. Днем сохранятся такие же условия и +11...16°C.

Ночью во вторник будет так же, что и сутками ранее, но без отрицательных значений. Днем - +13...18°C.

Небольшой дождь вероятен ночью и днем 14 сентября. Подует юго-восточный ветер, 8...13 м/с. В ночное время столбик термометра покажет +8...11°C, в дневное - 13...18°C.