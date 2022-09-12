"Гуманитарный движ": волонтер из Самары с 2014 года помогает жителям Донбасса

Анастасия Андрейченко 8 лет возит на Донбасс гуманитарную помощь от самарцев. Девушка рассказала корреспонденту Волга Ньюс почему делает это, насколько трудна и опасна дорога, что она увидела на территории ДНР и много ли земляков спешит помочь жителям Донбасса.

Своими глазами

Анастасии Андрейченко 35 лет. Когда-то она занималась сбором средств для помощи онкобольным детям, но последние 8 лет ее жизни неотрывно связаны с поездками на Донбасс. Небольшая квартира девушки сейчас похожа на склад. В коридоре битком коробки и пакеты с медикаментами, продуктами и вещами - все это помощь, которую самарцы несут жителям ДНР.

Мы разговариваем, а в это время телефон ее разрывается от звонков. По телефону спрашивают, когда поедет следующая машина, что и куда нести. Звонок в дверь. Принесли очередные коробки.

"Вот сюда ставьте", - руководит Настя и рассказывает о том, что сейчас склада нет, поэтому люди несут вещи и продукты к ней домой.

"Первый сбор, был настоящей авантюрой, - вспоминает она. - Мне позвонили 1 июня 2014 года, спросили, могу ли помочь собрать машину, я сказала, могу. И уже 17 июня первая 20-тонная машина отправилась на Донбасс".

В Самару в это время приехали первые беженцы. Они приходили семьями за помощью, рассказывали, что происходит у них на родине: "В день до 30 семей приходило. Беспрерывно шел поток тех, кто хотел помочь".

Настя говорит, что уже не могла остановиться. В 2015 г. она начала сама ездить с грузом на Донбасс. Это случилось после того, как водитель очередного рейса перестал выходить на связь и исчез вместе с грузом.

"Тогда я решила, лично контролировать отправку. Мне было важно знать, что груз дошел до адресата, - объясняет девушка. - Тогда же, впервые попав на Донбасс, уже своими глазами увидела, что происходило там. И если с 2014 года я слушала про войну, то в 2015 я видела ее своими глазами".

Настя рассказывает, как видела блокпосты, которые охраняли обычные жители.

"Мужики в сланцах и спортивных костюмах грелись у костров, в руках палки и вилы. Постоянно были слышны взрывы снарядов. Вокруг много взрослых и детей, которые прятались по подвалам, голодали. И я увидела дух этих людей, - говорит Анастасия. - Как обычные дончане без оружия, защищают свои города. После этого поняла, что не могу оставить их. Вернулась домой, а наутро душа уже рвалась ехать назад".

Машины с помощью ходили регулярно раз в месяц до 2017 года. Потом были Минские соглашения. Наступило затишье, а с ним пропала острая необходимость ездить с гуманитарной помощью.

"22 февраля мы с друзьями смотрели выступление президента, радовались за жителей ДНР и ЛНР. И в то же время понимали, какие будут последствия. А после 24 февраля началась подготовка к поездке", - рассказывает девушка.

Стреляют чаще и дальше

Настя работает администратором в управляющей компании. Когда уезжает на Донбасс, оформляет отпуск за свой счет.

"На работе уже привыкли, относятся с пониманием, - говорит Настя об отношении окружающих к ее поездкам на Донбасс. - В первые годы от незнакомых людей получала негативные отзывы, поступали угрозы в мой адрес. Однажды на утреннике дочери мне позвонили и сказали, что если я не отдам груз, они перережут всю мою семью. Я тогда очень испугалась, позвала на помощь друзей. В итоге все обошлось, угроз больше не было. Когда мы снова начали ездить, ждала негатива в свой адрес, но было лишь несколько глупых комментариев в социальных сетях, на которые я даже не обратила внимания".

Девушка рассказывает, что время каждой поездки всегда четко расписано и ограничено. Три дня на дорогу в обе стороны, день на разгрузку.

"Мы заранее планируем логистику, куда и к кому едем. Составляем список необходимого, который получаем с передовой. На месте нас встречают, сопровождают и помогают ребята из ополчения", - объясняет она и признается, что сейчас ездить стало сложнее, а находиться там опаснее. Волонтеры везде ходят с сопровождением, заходить в дома и квартиры без военных нельзя — внутри могут быть наводчики.

"Стреляют сейчас чаще, снаряды летают дальше и попадают туда, куда раньше не долетали. Это ужасно, - негодует девушка. - Люди без воды, еды, у них очень плачевная ситуация там. Они на последнем издыхании, надеются, что с нашей помощью, с армией России осталось совсем немного потерпеть, сделать последний рывок и настанет мир".

Настя видит, что любую помощь, которую привозят волонтеры, жители и военные ДНР очень ждут, принимают с благодарностью.

"В мае я была в Мариуполе, там без военных нельзя было раздавать гуманитарную помощь. Иначе начиналась толкучка и драка за продукты. В Донецке я встретила бабушку, она выглянула из окна квартиры и просила еды. Невозможно описать словами, в каких ужасных условиях она находилась. Слабая, худая, еле ходит. Она плакала, когда мы дали ей продукты, - вспоминает девушка. - В нескольких километрах рванул снаряд, и бабушка зарыдала со словами "Когда же это закончится". Она 8 лет так живет и не может дождаться мира".

Гуманитарный движ

Настя достает из шкафа маленькую коробочку. В последней поездке командир одной из войсковых частей вручил ей знак "Специальная военная операция".

"Это было очень неожиданно, я даже не успела понять ничего, все произошло быстро. Мы с ребятами разгружаем машину, а в это время меня зовет к себе командир. Быстро вручает награду, пожимает руку, и я бегу назад, потому что надо успеть разгрузиться и встроиться в колонну на обратную дорогу".

Сбор помощи, логистика, доставка, разгрузка и раздача груза — объем работы огромный и, конечно, одному человеку это не по силу.

"Я бы одна просто не справилась. У нас большая дружная команда, мои ребята: Алексей Хохлов, Алексей Кистанов, Данила Вологдин, которые с самого начала помогают в организации и ездят со мной. Мы даже придумали название нашей команде "гуманитарный движ". По нему люди нас уже узнают. По этому хэштэгу находят в социальных сетях, — говорит девушка. — Еще помогают мои родные, много ребят волонтеров. И конечно, спонсоры, и люди, которые несут помощь".

Настя признается, что найти машину, огромная проблема: "Не все водители даже за деньги соглашаются ехать. Мы платим за фуру больше 100 тысяч рублей. У нас нет таких денег, это помощь конкретных людей, которые берут расходы на себя. Но, мы видим, что люди устали. Ресурсы, силы и деньги заканчиваются. Собирать и возить помощь становится все сложнее, а сейчас она там на Донбассе, нужна еще больше, чем раньше".

Сегодня в Самаре Настя со своей командой фактически монополисты — единственные, кто собирает и возит централизованно помощь на Донбасс жителям и ополченцам.

"Я знаю, что много людей просто не знают, куда можно прийти и принести помощь, к кому обратиться. Поэтому, возможно, кто-то прочитает статью, услышит про нас. Мы рады любой поддержке, и ждем всех желающих помочь", - говорит она.

В списке востребованных продуктов макароны, крупы, подсолнечное масло, тушенка и консервы, овощные закрутки, соль и сахар, чай, кофе сгущенка и конфеты детям.

"Всегда очень нужны влажные салфетки, туалетная бумага, - перечисляет Настя. - Для бойцов сигареты, бинты и медикаменты. Детям канцелярия и раскраски, для самых маленьких — подгузники. В подвалы фонарики, свечки, батарейки. По улицам бродит много брошенных голодных домашних питомцев, местные стараются их подкармливать, но еды мало, поэтому очень нужны корма для животных".

Настя рассказывает, что помощь может быть разной: "К нам приходят люди с разным доходом и достатком. Одни приносят большие коробки с продуктами, другие маленький пакет, в котором пачка макарон и сахар. И мы рады этим пакетам и берем абсолютно любую помощь".