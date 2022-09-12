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Проект "Другое Дело" и Россельхозбанк будут вовлекать молодежь в развитие агротехнической отрасли

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Россельхозбанк подписали партнерское соглашение о вовлечении молодежи в развитие агротехнической отрасли в России.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В рамках реализации программы партнерства с Россельхозбанком в мини-приложении "Другое Дело" для молодых людей появятся полезные задания и бонусы. Стороны уверены, что это позволит участникам в игровом формате получать новые знания и востребованные навыки в области агротехнологий. Такой подход уже доказал свою эффективность во время пилотного проекта, в котором приняли участие более 300 пользователей из разных регионов страны. В течение месяца участники присылали рецепты национальных блюд, представляли своё кулинарное мастерство по рецептам из фермерских продуктов, а также знакомились с местными производителями сельскохозяйственной продукции.

Помимо заданий, проект "Другое Дело" поучаствовал в записи подкаста на площадке RSHB DIGITAL с ведущей Элеонорой Добровольской, управляющим директором Центра развития финансовых технологий РСХБ. Руководитель проекта "Другое Дело" Кирилл Хвиль и сотрудники проекта Иван Тристан и Елизавета Дубоносова рассказали о том, как можно себя замотивировать, чтобы делать мир вокруг лучше. Ознакомиться с подкастом можно в мини-приложении "Другое Дело" по ссылке, а также на площадке Я.Музыки и на сайте RSHB DIGITAL. Прослушав подкаст и ответив на вопросы в задании, пользователи также получают баллы.

"Сейчас перед сельскохозяйственной отраслью России стоят новые вызовы. При этом отрасль остается одной из ключевых, а продукция — одной из важнейших для мирового потребления. В этих условиях важно, чтобы подрастающее поколение активнее включалось в работу в этой сфере. Партнерство с Россельхозбанком поможет заинтересовать молодежь нашей страны в аграрной отрасли, повысит интерес ребят к профессиям фермера, агронома и многим другим. Россельхозбанк проводит большую работу по укреплению агротехнического потенциала России, и мы рады в этом помочь. Наши совместные задания и бонусы уже заинтересовали пользователей, и я уверен, что мы создадим еще много новых полезных инициатив", — отметил руководитель проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей" Кирилл Хвиль.

Совместные проекты, уверены партнеры, способствуют популяризации аграрной отрасли и привлечению в нее активных и инициативных граждан.

"Здорово, когда на государственном уровне реализуются такие полезные и масштабные проекты, как "Другое дело". Мы высоко оценили эффективность пилотного участия, потенциал развития и профессионализм команды", — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Регистрируясь в мини-приложении проекта "Другое Дело" в социальной сети ВКонтакте, молодые люди могут выполнять задания и получать за них баллы, которые можно обменять на путешествия по России, интересные стажировки, онлайн-курсы и другие бонусы от партнеров.

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