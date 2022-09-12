Проект "Другое Дело" и Россельхозбанк будут вовлекать молодежь в развитие агротехнической отрасли

Проект "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" и Россельхозбанк подписали партнерское соглашение о вовлечении молодежи в развитие агротехнической отрасли в России.
В рамках реализации программы партнерства с Россельхозбанком в мини-приложении "Другое Дело" для молодых людей появятся полезные задания и бонусы. Стороны уверены, что это позволит участникам в игровом формате получать новые знания и востребованные навыки в области агротехнологий. Такой подход уже доказал свою эффективность во время пилотного проекта, в котором приняли участие более 300 пользователей из разных регионов страны. В течение месяца участники присылали рецепты национальных блюд, представляли своё кулинарное мастерство по рецептам из фермерских продуктов, а также знакомились с местными производителями сельскохозяйственной продукции.
Помимо заданий, проект "Другое Дело" поучаствовал в записи подкаста на площадке RSHB DIGITAL с ведущей Элеонорой Добровольской, управляющим директором Центра развития финансовых технологий РСХБ. Руководитель проекта "Другое Дело" Кирилл Хвиль и сотрудники проекта Иван Тристан и Елизавета Дубоносова рассказали о том, как можно себя замотивировать, чтобы делать мир вокруг лучше. Ознакомиться с подкастом можно в мини-приложении "Другое Дело" по ссылке, а также на площадке Я.Музыки и на сайте RSHB DIGITAL. Прослушав подкаст и ответив на вопросы в задании, пользователи также получают баллы.
"Сейчас перед сельскохозяйственной отраслью России стоят новые вызовы. При этом отрасль остается одной из ключевых, а продукция — одной из важнейших для мирового потребления. В этих условиях важно, чтобы подрастающее поколение активнее включалось в работу в этой сфере. Партнерство с Россельхозбанком поможет заинтересовать молодежь нашей страны в аграрной отрасли, повысит интерес ребят к профессиям фермера, агронома и многим другим. Россельхозбанк проводит большую работу по укреплению агротехнического потенциала России, и мы рады в этом помочь. Наши совместные задания и бонусы уже заинтересовали пользователей, и я уверен, что мы создадим еще много новых полезных инициатив", — отметил руководитель проекта "Другое Дело" президентской платформы "Россия — страна возможностей" Кирилл Хвиль.
Совместные проекты, уверены партнеры, способствуют популяризации аграрной отрасли и привлечению в нее активных и инициативных граждан.
"Здорово, когда на государственном уровне реализуются такие полезные и масштабные проекты, как "Другое дело". Мы высоко оценили эффективность пилотного участия, потенциал развития и профессионализм команды", — отметила директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.
Регистрируясь в мини-приложении проекта "Другое Дело" в социальной сети ВКонтакте, молодые люди могут выполнять задания и получать за них баллы, которые можно обменять на путешествия по России, интересные стажировки, онлайн-курсы и другие бонусы от партнеров.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.