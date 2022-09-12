Дмитрий Азаров поручил усилить работу по проверке газового оборудования

В понедельник, 12 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, в котором приняли участие члены регионального правительства, руководители ведомств и главы муниципальных образований. Одним из вопросов повестки стала безопасность использования газового оборудования.
Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко сообщил, что 11 сентября в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Самары был зафиксирован случай угарным газом. В результате происшествия пострадали 2 человека, они были госпитализированы в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина.
Глава региона обратил внимание на важность в преддверии отопительного сезона провести в сельских районах и городских округах работу по оповещению граждан, проверке газового оборудования.
Традиционно осенью в Самарской области во взаимодействии с профильными службами проводятся месячники по проверке газового оборудования, идет активная информационная кампания, разъясняются правила безопасного использования газовых приборов.
Губернатор поставил задачу региональному министерству энергетики и ЖКХ представить отчет о том, как в текущем году эта работа организована на муниципальном уровне, эксплуатационными компаниями.
Еще одной темой для обсуждения стал пожар в заброшенном здании бывшего Дома печати, который произошел здесь 7 сентября. Это не первый случай: так, возгорание уже было в конце июля. Причиной нового пожара по предварительным данным стало неосторожное обращение с огнем. Несмотря на то, что в результате происшествия никто не пострадал, здание продолжает представлять опасность для жителей Самары.
"В центре города заброшенное в течение многих лет здание. Угрозу жизни и здоровья людей оно представляет давно. Надо проверить режим охраны этого здания, чтобы туда не проникали посторонние лица. Отдельно это касается доступа детей. И в ходе этой работы должны появиться предписания собственнику. Такое обследование покажет реальное положение дел. Нужно понуждать собственника к наведению порядка — и не только с точки зрения закрытия периметра, но и дальнейших шагов, — поставил задачу главе Самары Елене Лапушкиной во взаимодействии с главой района, профильными ведомствами найти способ разрешения ситуации. — Я хотел бы понимать, как будет эта территория развиваться, какие планы у собственника здания. И конечно, первостепенная задача — обеспечение безопасности для горожан".
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость