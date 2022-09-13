Пьяный парень без водительских прав устроил ДТП в Тольятти

В понедельник, 12 сентября, парень, севший за руль без прав, устроил ДТП в Тольятти.

В 11:00 19-летний юноша без водительских прав ехал на ВАЗ-21101 по ул. Дзержинского. Напротив дома № 74а он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Volvo 850 под управлением 39-летнего мужчины.

В результате пострадала 23-летняя пассажирка "десятки".

Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что молодой водитель сел за руль пьяным.