Пьяный парень без водительских прав устроил ДТП в Тольятти

В понедельник, 12 сентября, парень, севший за руль без прав, устроил ДТП в Тольятти.
В 11:00 19-летний юноша без водительских прав ехал на ВАЗ-21101 по ул. Дзержинского. Напротив дома № 74а он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Volvo 850 под управлением 39-летнего мужчины.
В результате пострадала 23-летняя пассажирка "десятки".
Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что молодой водитель сел за руль пьяным.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...