Коллектив из Самары представил регион на Всероссийском хоровом фестивале

Популяризация русской хоровой музыки выходит на новый уровень и Самарская область принимает в этом активное участие. Со 2 по 4 сентября в Пскове прошел I Всероссийский хоровой фестиваль имени прот. Михаила Гривского. Самару на мероприятии представил хор Aeternitas собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Всего в фестивале приняли участие около 900 профессиональных музыкантов из 35 коллективов со всех уголков страны, а также хор из Минска.

Фестиваль имеет давнюю историю. Первый в истории России народно-хоровой праздник состоялся во Пскове в 1911 году и продолжался до 1940 года. Сейчас возрождение фестиваля преследует цель сохранения культурно-исторической преемственности и приобщения людей к русской хоровой музыке.

В первые дни мероприятия состоялись концерты на разных площадках города. Помимо знаменитого Псковского кремля, выступления проходили и на малых сценах, территориально приближенных к памятникам ЮНЕСКО. Во время выступлений белые стены кремля и храмов превратились в экраны, на которые проецировались изображения святынь, хранящихся в этих местах, а также легенды и сказания о ключевых для города исторических событиях.

Заключительный день фестиваля начался с Божественной литургии в Свято-Троицком соборе. Помимо самарского коллектива в праздничной службе принял участие сводный хор из 320 человек под управлением организатора мероприятия — диакона Александра Амерханова. Возглавлял Богослужение митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который после окончания литургии поздравил и поблагодарил руководителей коллективов и всех причастных к знаменательному событию. Завершился фестиваль выступлением на главной сцене русского народного хора им. Пятницкого.

"Для нас с хором поездка на этот фестиваль послужила толчком к новому этапу нашей деятельности, вдохновила на новые свершения, за что я также благодарю организаторов этого хорового праздника", - отзывается о прошедшем фестивале руководитель хора Сияна Репина.