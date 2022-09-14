Коллектив из Самары представил регион на Всероссийском хоровом фестивале

Популяризация русской хоровой музыки выходит на новый уровень и Самарская область принимает в этом активное участие. Со 2 по 4 сентября в Пскове прошел I Всероссийский хоровой фестиваль имени прот. Михаила Гривского. Самару на мероприятии представил хор Aeternitas собора в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Всего в фестивале приняли участие около 900 профессиональных музыкантов из 35 коллективов со всех уголков страны, а также хор из Минска.
Фестиваль имеет давнюю историю. Первый в истории России народно-хоровой праздник состоялся во Пскове в 1911 году и продолжался до 1940 года. Сейчас возрождение фестиваля преследует цель сохранения культурно-исторической преемственности и приобщения людей к русской хоровой музыке.
В первые дни мероприятия состоялись концерты на разных площадках города. Помимо знаменитого Псковского кремля, выступления проходили и на малых сценах, территориально приближенных к памятникам ЮНЕСКО. Во время выступлений белые стены кремля и храмов превратились в экраны, на которые проецировались изображения святынь, хранящихся в этих местах, а также легенды и сказания о ключевых для города исторических событиях.
Заключительный день фестиваля начался с Божественной литургии в Свято-Троицком соборе. Помимо самарского коллектива в праздничной службе принял участие сводный хор из 320 человек под управлением организатора мероприятия — диакона Александра Амерханова. Возглавлял Богослужение митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который после окончания литургии поздравил и поблагодарил руководителей коллективов и всех причастных к знаменательному событию. Завершился фестиваль выступлением на главной сцене русского народного хора им. Пятницкого.
"Для нас с хором поездка на этот фестиваль послужила толчком к новому этапу нашей деятельности, вдохновила на новые свершения, за что я также благодарю организаторов этого хорового праздника", - отзывается о прошедшем фестивале руководитель хора Сияна Репина.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!