В Самаре автомобилист сбил пятилетнего ребенка

Во вторник, 13 сентября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 16:30 51-летний водитель Great Wall ехал по ул. Партизанской. Поворачивая на ул. Авроры, он не уступил дорогу пешеходам и сбил пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу с матерью на разрешающий сигнал светофора.

Ребенка доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.