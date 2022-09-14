В Самаре автомобилист сбил пятилетнего ребенка

Во вторник, 13 сентября, в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В 16:30 51-летний водитель Great Wall ехал по ул. Партизанской. Поворачивая на ул. Авроры, он не уступил дорогу пешеходам и сбил пятилетнюю девочку, которая переходила дорогу с матерью на разрешающий сигнал светофора.
Ребенка доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...