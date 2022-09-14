Дмитрий Азаров обсудил с Анатолием Екамасовым успехи и достижения Сергиевского района

В среду, 14 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с главой Сергиевского района Анатолием Екамасовым, в ходе которой обсудили работы по благоустройству на территории муниципалитета, меры соцподдержки жителей и обновление учреждений социальной инфраструктуры.

Анатолий Екамасов доложил главе региона, что в этом году благодаря нацпроекту "Культура", инициированному президентом страны Владимиром Путиным, была отремонтирована Сергиевская детская школа искусств.

Здание школы было построено в 1972 году. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу. Сейчас в школе занимается более 200 ребят. 13 педагогов преподают вокал, хореографию, живопись, декоративно-прикладное искусство и игру на музыкальных инструментах.

"Школа нуждалась в капитальном ремонте, и благодаря национальному проекту "Культура" он состоялся. Школа получилась замечательная — яркая, красивая, современная. У нас появился актовый зал, а также холл, где можно организовывать выставки. Появились новые возможности, в том числе для детей с ограничениями по здоровью — для маломобильных ребят теперь есть отдельный оборудованный вход. Также была установлена система видеонаблюдения по всему периметру — для обеспечения безопасности детей", — рассказала директор Сергиевской ДШИ Елена Мельникова.

После капремонта здание школы преобразилось. Педагоги и ученики принимали активное участие в создании проекта, выбирали дизайн и цветовое решение стен.

"Мы очень хотели, чтобы у нас была звукоизоляция в кабинетах, потому что мы слышали друг друга, все, что происходит в коридорах, и, конечно, это отвлекало. Теперь условия для работы намного лучше. Здание приобрело современный вид, яркий, позитивный, детям очень нравится, и мы идем сюда как на праздник", — поделилась преподаватель по классу фортепиано Елена Попова.

"Кабинеты, коридоры — все изменилось. Здесь очень приятно находиться. У нас в классе появился новый инструмент, более звучный, красивый, на нем приятно играть. В кабинетах висят картины, создана атмосфера для творчества", — рассказала ученица школы Нина Державина.

"Здание получилось украшением Сергиевского района. Количество талантливых детей прибавится", — отметил Анатолий Екамасов.

Преображаются и дворы и общественные пространства в Сергиевском районе. В текущем году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" было благоустроено 10 дворовых и 4 общественных территории.

Одна из них — парк на улице Георгиевская в городском поселении Суходол. Работы по благоустройству начались здесь в прошлом году. В 2022 году продолжили преображать парк и развивать прилегающие территории.

Большой популярностью у жителей пользуется центральный сквер в сельском поселении Сургут. В этом году здесь не только велись работы по благоустройству общественной территории, но и по программе комплексного развития сельских территорий была отремонтирована расположенная рядом школа, а в рамках проекта "Содействие" был восстановлен памятник воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

Дмитрий Азаров отметил сложившиеся на территории района традиции комплексного подхода, когда не только благоустраивается то или иное общественное пространство, но и приводятся в порядок близлежащие объекты инфраструктуры.

"Когда реализация различных нацпроектов и программы комплексного развития сельских территорий объединяются, получается совершенно другой эффект. Новая дорога, новое общественное пространство, обновленный Дом культуры — комплексный подход дает колоссальную синергию и развитие той или иной территории, населенного пункта. Я надеюсь, что эти традиции будут продолжены, — подчеркнул губернатор. — И, конечно, очень важно, что вы как глава района, ваша команда всегда думает о перспективе. В Сергиевском районе не только есть идеи, а есть проработанные, подготовленные, предварительно обсужденные с людьми проекты. И эти проекты мы с вами заявляем на федеральный уровень и получаем поддержку. Эта работа по опережающей подготовке проектов — очень важна".

Не первый год в Самарской области в рамках нацпроекта "Демография" действует такая мера поддержки как социальный контракт. В Сергиевском районе в текущем году было заключено 100 соцконтрактов.

Дмитрий Азаров отметил, что социальный контракт сегодня является эффективной мерой поддержки, главная задача которой — создание дополнительного дохода для семьи.

"Соцконтракт — это возможность для семьи получить дополнительный устойчивый источник дохода. Прошу вас уделять внимание этому вопросу, каждой семье, где-то побывать, посмотреть, как успешно реализуются намерения по ранее заключенным соцконтрактам", — поставил задачу главе района губернатор.

Одной из тем для обсуждения стало развитие санатория "Сергиевские минеральные воды", расположенного на территории района и принадлежащего Федеральному медико-биологическому агентству.

Лечебно-оздоровительное учреждение, созданное почти 200 лет назад, во все времена пользовалось популярностью как у самарцев, так и у гостей из других регионов страны. В санатории ежегодно проходят лечение около 10 тысяч пациентов.

Сегодня санаторий нуждается в масштабном обновлении, которое будет способствовать развитию района и в целом туризма, в том числе медицинского, на территории региона.

"Командой Федерального медико-биологического агентства работа ведется, и изменения заметны. Мы со своей стороны продолжим заниматься комплексным благоустройством поселка Серноводск", — отметил губернатор.

Глава Сергиевского района сообщил, что уже подготовлена проектно-сметная документация, готовы результаты экспертизы по объектам, которые планируется привести в порядок на территории населенного пункта. Проект предусматривает капитальный ремонт Дома культуры и школы, а также создание условий для маломобильных групп населения.

"Прорабатывайте вопрос. Как и обещал, готов помогать. Мы здесь объединяем усилия с Федеральным медико-биологическим агентством по приведению в порядок и курорта, и самого населенного пункта", — поставил задачу Дмитрий Азаров.

Во время встречи с губернатором глава Сергиевского района также обозначил необходимость в реконструкции спортивного комплекса "Олимп", расположенного в Суходоле. Глава региона поручил руководителю муниципалитета подготовить различные варианты реконструкции спортивного объекта с учетом потребностей и мнения жителей.