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Гандболистка Юлия Какмоля после травмы вернется в команду весной

ТОЛЬЯТТИ. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игрок гандбольной "Лады" Юлия Какмоля будет прооперирована в Тольятти в первой декаде октября.

Травму самая опытная гандболистка тольяттинского клуба получила на Спартакиаде сильнейших в Звенигороде в матче второго тура с волгоградками. В результате тщательно проведенного обследования у нее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В ближайшие три недели Какмоля будет готовиться к предстоящей операции. А возвращение Юли в тренировочный процесс с командой, по прогнозам медиков, состоится в лучшем случае весной.

Гид потребителя

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