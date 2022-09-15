Гандболистка Юлия Какмоля после травмы вернется в команду весной

Игрок гандбольной "Лады" Юлия Какмоля будет прооперирована в Тольятти в первой декаде октября.

Травму самая опытная гандболистка тольяттинского клуба получила на Спартакиаде сильнейших в Звенигороде в матче второго тура с волгоградками. В результате тщательно проведенного обследования у нее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

В ближайшие три недели Какмоля будет готовиться к предстоящей операции. А возвращение Юли в тренировочный процесс с командой, по прогнозам медиков, состоится в лучшем случае весной.