Гандболистка Юлия Какмоля после травмы вернется в команду весной

Игрок гандбольной "Лады" Юлия Какмоля будет прооперирована в Тольятти в первой декаде октября.
Травму самая опытная гандболистка тольяттинского клуба получила на Спартакиаде сильнейших в Звенигороде в матче второго тура с волгоградками. В результате тщательно проведенного обследования у нее был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.
В ближайшие три недели Какмоля будет готовиться к предстоящей операции. А возвращение Юли в тренировочный процесс с командой, по прогнозам медиков, состоится в лучшем случае весной.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Пора ужесточать законы в отношении вандализма. Вандалы наносят реальный и значимый для бюджетов муниципалов материальный урон. Кроме того, жители города хотят жить не в помойке, в которую вандалы превращают Самару. Сиречь, сроки за данное преступление должны быть реальными, а штрафы, покрывающими полностью ущерб, причиненный городу. Причем, без возможности списания такого штрафа за счет амнистий и проч. И обязательное публичное представление и люстрацию всех этих "героев", типа "Гвозд"
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается