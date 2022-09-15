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"Открытие Авто": три модели Renault и Lada Granta возглавили список подешевевших в августе популярных автомобилей

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в августе 2022 года. По данным НАПИ*, большая часть популярных моделей нашего рынка сохранила прежние ценники. Тем не менее нашлось четыре автомобиля, которые в августе дилеры стали предлагать дешевле, чем в июле. Это три модели Renault: Duster, Logan и Sandero, а также Lada Granta. Средняя цена последней стала ниже благодаря массовому появлению в салонах "раздетой" комплектации Classic.

Официальный уход Renault из нашей страны, последовавшие за этим проблемы с гарантийной поддержкой, запасными частями и имиджем бренда в России в целом нашли в августе свое отражение в тех ценах, которые авторитейлеры стали выставлять на "зависшие" на их складах автомобили. Активнее других прайс-листы "похудели" на модели Sandero (1,26 миллиона рублей, -13%) и Logan (1,2 миллиона, — 10%). Относительно средних цен августа прошлого года, когда обе модели стоили дешевле миллиона, это, конечно, все равно много, но в нынешних реалиях это очень выгодное предложение. Так как выпуск всех Renault у нас давно прекращен, а по схемам параллельного импорта такие автомобили поставлять невыгодно, то желающим приобрести данные модели стоит поторопиться. Эти машины остались разве что в паре десятков салонов из всей сети Renault, которую еще совсем недавно составляли более 150 дилерских центров. То же самое можно сказать и про кроссовер Renault Duster (1,94 миллиона). Но здесь ценовые поправки относительно июля минимальны — чуть больше 12 тысяч рублей (-0,65%).

С одной из моделей АвтоВАЗа, которая также попала в список машин, отметившихся в августе снижением цены, происходили другие метаморфозы. Наперекор ежемесячному общему падению рынка Lada Granta в августе более чем двукратно прибавила в продажах относительно аналогичного месяца прошлого года. При этом сегодня почти не принято вспоминать, что год назад этот автомобиль стоил в среднем 665 тысяч рублей. В августе 2022-го, чтобы подогреть интерес покупателей, хватило того, чтобы машины была в наличии, а средний ценник, который оказался всего на 37 тысяч меньше июльского, стал скорее приятным бонусом.

Полтора десятка других, входящих в число наиболее популярных автомобилей августа ничуть не поддержали тенденцию по удешевлению. Среди них все "корейцы". Не изменили прайсы четыре модели Kia: Rio (1,59 миллиона рублей), Sportage (3,2 миллиона), Cerato (2,2 миллиона) и Seltos (2,3 миллиона). Далее следует Hyundai с моделями Solaris (1,59), Creta (2,1) и Tucson (3,3 миллиона). В этом же списке квартет моделей Lada, Vesta, X-Ray и две "Нивы", и ряд популярных "китайцев" — Haval F7, его младший собрат Jolion, а также Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro.

Неприятным исключением августа неожиданно оказался универсал Lada Largus. Машина прибавила в цене 65 тысяч рублей или почти 5%. Похоже, что затраты по поиску новых комплектующих взамен тех, которые попали под санкции, в Тольятти решили переложить на плечи покупателей.

Как мы и прогнозировали в начале августа, массового, обычного для прежних времен, подорожания новых автомобилей перед наступлением осеннего сезона в текущем году не произошло. Но и сколько-нибудь серьезного удешевления по популярным моделям машин нет, и едва ли предвидится. Цены по-прежнему очень сильно превышают покупательную способность населения, что наглядно отражается на результатах ежемесячных продаж, которые в 3-5 раза ниже прошлогоднего уровня. Причем даже у тех марок, модели которых можно легко найти в наличии.

В то же время осенью все же можно ждать "демократизации" прайсов по ряду китайских моделей марок Chery, Geely и Changan. Сейчас они стоят в России зачастую как минимум в два раза дороже, чем на родине и неожиданно оказались порой практически в одной ценовой нише с "корейцами". Причем снижать "аппетиты" станут не столько дистрибьюторы, сколько дилеры: маржинальность сделок будет все более снижаться. Но произойдет это только при сохранении нынешнего курса рубля к доллару, при дальнейшем развитии механизмов параллельного импорта и росте конкуренции.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса банка "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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