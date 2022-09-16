В Самарской области прогнозируется до +24 °C

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют в Самарской области теплые выходные.

В пятницу, 16 сентября, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный, 7...12 м/с. Температура воздуха 15...20 °C.

В субботу, 17 сентября, ночью облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 10...15 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха 17...22 °C.

В воскресенье, 18 сентября, ночью облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха 10...15 °C. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, 7...12 м/с. Температура воздуха 19...24 °C.