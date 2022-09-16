В Тольятти под колеса иномарки попал подросток на велосипеде

В четверг, 15 сентября, в 20:14 в Автозаводском районе Тольятти 36-летний водитель Škoda Octavia двигался по парковке торгового центра.

Напротив дома № 52 А на ул. Революционной на равнозначной нерегулируемой территории не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который приближался справа по ходу движения транспортного средства.

С места происшествия юноша госпитализирован в медицинское учреждение.