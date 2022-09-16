В Тольятти под колеса иномарки попал подросток на велосипеде

В четверг, 15 сентября, в 20:14 в Автозаводском районе Тольятти 36-летний водитель Škoda Octavia двигался по парковке торгового центра.
Напротив дома № 52 А на ул. Революционной на равнозначной нерегулируемой территории не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 14-летнего велосипедиста, который приближался справа по ходу движения транспортного средства.
С места происшествия юноша госпитализирован в медицинское учреждение.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...