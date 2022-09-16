Самарскому медуниверситету предложили присвоить имя Георгия Митерева

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев предложил присвоить Самарскому государственному медицинскому университету (СамГМУ) имя Георгия Митерева.

Инициативу депутат озвучил на заседании губернской думы в пятницу, 16 сентября. Он напомнил о заслугах Георгия Митерева, возглавлявшего с 1939 по 1947 год систему здравоохранения СССР и являющегося уроженцем с. Бариновка Нефтегорского района.

Спикер губернской думы Геннадий Котельников, также являющийся президентом СамГМУ, отметил, что лично поддерживает предложение, но его необходимо проработать, в том числе согласовав с коллективом вуза.