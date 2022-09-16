На ул. Победы в Самаре перевернулась легковушка

В пятницу, 16 сентября, на ул. Победы в Самаре произошло ДТП. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

В первой половине дня водитель легковушки, уходя от столкновения, сбил железное ограждение, после чего перевернулся на газоне. Авария произошла напротив дома №95 по ул. Победы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП подтвердили и уточнили, что она произошла в 10:30. Пострадавших нет. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.