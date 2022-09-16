На ул. Победы в Самаре перевернулась легковушка

В пятницу, 16 сентября, на ул. Победы в Самаре произошло ДТП. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.
В первой половине дня водитель легковушки, уходя от столкновения, сбил железное ограждение, после чего перевернулся на газоне. Авария произошла напротив дома №95 по ул. Победы.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области информацию о ДТП подтвердили и уточнили, что она произошла в 10:30. Пострадавших нет. По факту случившегося сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...