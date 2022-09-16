Банк "Открытие": высокая сберегательная активность провоцирует снижение ключевой ставки

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Совет директоров Банка России принял ожидаемое решение снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 7,5%. Также регулятор снизил прогноз по инфляции на конец 2022 г. с 12-15% до 11-13%. Учитывая, что предыдущий прогноз допускал снижение ключевой ставки до 7% к концу года, улучшение ожиданий по инфляции расширяет потенциал снижения ставки до 6,5%. В то же время прогноз "Открытие Research" остается вблизи 13% — наблюдаемое снижение уровня цен в последнее время в основном определялось сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию, и действие данного фактора уже близко к своему завершению.

Дальнейшие решения Банка России в отношении ключевой ставки, на наш взгляд, будут преимущественно определяться изменением кредитной активности банков и сберегательной активности населения. Она остается высокой, несмотря на снижение уровня ставок и достижения ими — по оценке Банка России — уровня "нейтральных" значений. В то же время, по оценкам "Открытие Research", с учетом высокой сберегательной активности уровень ставок по-прежнему оказывает негативное влияние на потребительский спрос.

Регулятор отметил, что экономическая динамика складывается лучше ожиданий середины года. И хотя прогноз снижения ВВП был оставлен без изменений на уровне 4-6%, пресс-релиз уточнил, что по абсолютному значению снижение будет ближе к нижней границе диапазона. Прогноз "Открытие Research" в отношении ВВП также был скорректирован под влиянием улучшения ожиданий по добыче нефти: прогноз снижения экономики был пересмотрен с 3,9% до 2,9-3,3%, прогноз добычи нефти — с 507 млн тонн до 520-530 млн тонн.

Важным заявлением в пресс-релизе стоит отметить свидетельство постепенного восстановления потребительского импорта и импортозамещения, а также то, что все более широкий круг предприятий подстраивается к работе в новых условиях. В то же время регулятор остается крайне осторожен в отношении 2023 г., отмечая риски усиления торговых и финансовых ограничений, и сохраняет неизменным свой прогноз по инфляции на уровне 5-7%.

Финансовые рынки практически не продемонстрировали заметной — отличной от ежедневной волатильности — реакции на решение регулятора. Курс доллара к рублю остался без изменений вблизи 60 за доллар, индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, оставшись в зеленой зоне по сравнению с уровнем открытия, доходности ОФЗ снизились на 5 б. п."