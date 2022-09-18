В Тольятти мужчина пострадал в загоревшейся машине

В субботу, 17 сентября, в Самарской области загорелись два автомобиля. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Около 14:00 на ул. Революционной в Самаре в движении загорелся Volkswagen. Никто не пострадал.

Около 17:00 на проезде Надежды в мкр. Северный в Тольятти загорелась Lada Kalina. Также огонь повредил находившийся рядом пикап "ВИС". В 17:18 пожар был полностью ликвидировали. В результате пострадал 49-летний водитель Lada.