Налоговики инициировали возобновление банкротства "АКОМ-Инвеста"

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области инициировало возобновление банкротного процесса в отношении ООО "АКОМ-Инвест", пишет "Самарское обозрение".
Налоговая инспекция в ходе двух проверок вскрыла, что в 2015-2017 гг. на предприятии существовала нелегальная схема оптимизации налоговой базы. Компания проводила мнимые сделки по приобретению свинца и продаже лома, уменьшая свои налоговые обязательства. Общий размер претензий, согласно раскрытым данным, - около 750 млн руб. (1,03 млрд руб. с учетом пеней и штрафов).
Выводы налоговой по итогам проверок прошли успешное испытание в арбитраже. Суды посчитали "установленным факт совершения умышленных действий, выразившихся в сознательном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни". Итоги одной проверки только что устояли в апелляции, процесс по второй уже дошел до Верховного Суда РФ. "АКОМ" пока проигрывает везде.
Теперь УФНС по СО пытается перезапустить банкротство "АКОМ-Инвеста". Процедуру изначально инициировал сам "АКОМ-Инвест", который в мае 2021 г. обратился в арбитраж, мотивируя это наличием задолженности в размере 848 млн рублей. В августе 2021 г. компания вышла с ходатайством о приостановлении производства до вступления в законную силу судебных актов по итогам проверок за 2015-2017 годы. В августе 2022 г. УФНС по СО инициировало возобновление процесса, и суд пришел к выводу, что "обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по настоящему заявлению, отпали".
В ближайшее время суд должен ввести в "АКОМ-Инвесте" процедуру наблюдения и определиться с кандидатурой арбитражного управляющего. В любом случае группа "АКОМ" уже получила дополнительный год на подготовку к процедуре банкротства. Судя по всему, в группе мирный вариант решения спора не рассматривают и рассчитывают похоронить проблему вместе с "АКОМ-Инвестом". Один из адвокатов Палаты адвокатов Самарской области на правах анонимности заявил "СО", что дальнейшее развитие ситуации в рамках процедуры будет зависеть от конкурсного управляющего. "Грамотный конкурсный управляющий может проложить мостик от обязательств "АКОМ-Инвеста" к основным активам группы "АКОМ" и даже личным банкротствам", - считает он.
От самого "АКОМ-Инвеста", судя по всему, могло ничего не остаться. Компания по итогам 2021 г. показала и снижение выручки почти на 75% (с 1720 млн руб. до 459,5 млн), и двукратное уменьшение среднесписочной численности персонала (с 82 человек до 42), и чистый убыток в размере 14,3 млн рублей.
Запрос, направленный "Самарским обозрением" в ГК "АКОМ", остался без ответа. В УФНС по СО подтвердили факт подачи ходатайства о возобновлении процедуры банкротства "в связи с тем, что размер задолженности перед налоговым органом значительно превышает минимальный размер" (имеется в виду сумма долгов, необходимых для запуска банкротства. - Прим. ред.).
Кроме того, по информации издания, в следственном управлении Следственного комитета по Самарской области "СО" сообщили, что "уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов лицами из числа руководства ООО "АКОМ-Инвест" находится в производстве" и "расследование уголовного дела продолжается".
Новые претензии фискалов к "АКОМ-Инвесту" касаются его работы в 2018 году. Такая информация содержится в ответе руководителя УФНС России по Самарской области Ольги Криковой на запрос "Самарского обозрения". Она сообщила, что "за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 налоговыми органами Самарской области проведена выездная налоговая проверка в отношении ООО "АКОМ-Инвест", по результатам которой 28.02.2022 вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения". "Налогоплательщиком 28.03.2022 подана апелляционная жалоба на решение налогового органа, Управлением 30.06.2022 принято решение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, в соответствии с вышеуказанным решением жалоба налогоплательщика оставлена без удовлетворения. В связи с тем, что добровольный срок исполнения требования об уплате не истек, налоговыми органами Самарской области в адрес СУ СК России по Самарской области материалы выездной налоговой проверки не направлялись", - говорится в ответе за подписью Криковой. Размеры новых претензий налоговой пока не известны.
Тем временем "АКОМ-Инвест" подал в Арбитражный суд Самарской области заявление, в котором просит признать недействительным решение Межрайонной инспекции ФНС №19 по Самарской области от 3 ноября 2020 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Последние комментарии
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.
Наглости хватает судиться.
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие