Налоговики инициировали возобновление банкротства "АКОМ-Инвеста"

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области инициировало возобновление банкротного процесса в отношении ООО "АКОМ-Инвест", пишет "Самарское обозрение".

Налоговая инспекция в ходе двух проверок вскрыла, что в 2015-2017 гг. на предприятии существовала нелегальная схема оптимизации налоговой базы. Компания проводила мнимые сделки по приобретению свинца и продаже лома, уменьшая свои налоговые обязательства. Общий размер претензий, согласно раскрытым данным, - около 750 млн руб. (1,03 млрд руб. с учетом пеней и штрафов).

Выводы налоговой по итогам проверок прошли успешное испытание в арбитраже. Суды посчитали "установленным факт совершения умышленных действий, выразившихся в сознательном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни". Итоги одной проверки только что устояли в апелляции, процесс по второй уже дошел до Верховного Суда РФ. "АКОМ" пока проигрывает везде.

Теперь УФНС по СО пытается перезапустить банкротство "АКОМ-Инвеста". Процедуру изначально инициировал сам "АКОМ-Инвест", который в мае 2021 г. обратился в арбитраж, мотивируя это наличием задолженности в размере 848 млн рублей. В августе 2021 г. компания вышла с ходатайством о приостановлении производства до вступления в законную силу судебных актов по итогам проверок за 2015-2017 годы. В августе 2022 г. УФНС по СО инициировало возобновление процесса, и суд пришел к выводу, что "обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по настоящему заявлению, отпали".

В ближайшее время суд должен ввести в "АКОМ-Инвесте" процедуру наблюдения и определиться с кандидатурой арбитражного управляющего. В любом случае группа "АКОМ" уже получила дополнительный год на подготовку к процедуре банкротства. Судя по всему, в группе мирный вариант решения спора не рассматривают и рассчитывают похоронить проблему вместе с "АКОМ-Инвестом". Один из адвокатов Палаты адвокатов Самарской области на правах анонимности заявил "СО", что дальнейшее развитие ситуации в рамках процедуры будет зависеть от конкурсного управляющего. "Грамотный конкурсный управляющий может проложить мостик от обязательств "АКОМ-Инвеста" к основным активам группы "АКОМ" и даже личным банкротствам", - считает он.

От самого "АКОМ-Инвеста", судя по всему, могло ничего не остаться. Компания по итогам 2021 г. показала и снижение выручки почти на 75% (с 1720 млн руб. до 459,5 млн), и двукратное уменьшение среднесписочной численности персонала (с 82 человек до 42), и чистый убыток в размере 14,3 млн рублей.

Запрос, направленный "Самарским обозрением" в ГК "АКОМ", остался без ответа. В УФНС по СО подтвердили факт подачи ходатайства о возобновлении процедуры банкротства "в связи с тем, что размер задолженности перед налоговым органом значительно превышает минимальный размер" (имеется в виду сумма долгов, необходимых для запуска банкротства. - Прим. ред.).

Кроме того, по информации издания, в следственном управлении Следственного комитета по Самарской области "СО" сообщили, что "уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов лицами из числа руководства ООО "АКОМ-Инвест" находится в производстве" и "расследование уголовного дела продолжается".

Новые претензии фискалов к "АКОМ-Инвесту" касаются его работы в 2018 году. Такая информация содержится в ответе руководителя УФНС России по Самарской области Ольги Криковой на запрос "Самарского обозрения". Она сообщила, что "за период с 01.01.2018 по 31.03.2018 налоговыми органами Самарской области проведена выездная налоговая проверка в отношении ООО "АКОМ-Инвест", по результатам которой 28.02.2022 вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения". "Налогоплательщиком 28.03.2022 подана апелляционная жалоба на решение налогового органа, Управлением 30.06.2022 принято решение по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, в соответствии с вышеуказанным решением жалоба налогоплательщика оставлена без удовлетворения. В связи с тем, что добровольный срок исполнения требования об уплате не истек, налоговыми органами Самарской области в адрес СУ СК России по Самарской области материалы выездной налоговой проверки не направлялись", - говорится в ответе за подписью Криковой. Размеры новых претензий налоговой пока не известны.

Тем временем "АКОМ-Инвест" подал в Арбитражный суд Самарской области заявление, в котором просит признать недействительным решение Межрайонной инспекции ФНС №19 по Самарской области от 3 ноября 2020 года о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.