В Волгоградской области в ДТП погибла самарчанка

В Волгоградской области на федеральной трассе А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский в Суровикинском районе произошло ДТП, участниками которого стали самарцы, сообщает v1.ru.

Вечером 17 сентября на двухполосной загруженной дороге столкнулись Volkswagen и грузовик MAN. От удара у легковушки оторвалось колесо, и в него влетел следовавший за Volkswagen третий автомобиль - Mitsubishi с самарскими номерами. От удара и резкого маневра кроссовер также улетел в кювет и перевернулся. Пострадали все, кто находился в машине: 59-летний водитель и его 20-летняя дочь были доставлены в больницу, а 61-летняя супруга водителя умерла от полученных ран.

По словам дочери погибшей женщины, Дарьи Соколовой, семья на Mitsubishi ехала через Волгоградскую область транзитом - из Самары на отдых в Сочи. О катастрофе она узнала по телефону - позвонила 20-летняя сестра.

Дарья Соколова рассказывает: сначала сотрудники ГИБДД говорили, что тело ее погибшей мамы отвезли в морг Калача-на-Дону. Но когда днем воскресенья туда приехал отец, ему сказали, что такого человека нет.

"Я обзвонила все что можно, но никто не знал и не говорил, где находится тело мамы. Ни в ГИБДД, ни в больницах, ни в моргах - вспоминает Дарья, - Якобы никто и никуда не поступал. Куда ее отвезли и где ее держат - непонятно. И зачем это скрывают - тоже непонятно".

В процессе обзвона больниц и моргов Дарье дали телефон представителя ритуальной службы Суровикино, где, как сказали медики, могло бы находиться тело ее мамы. Дарья Соколова утверждает, что трубку взял мужчина по имени Сергей. Он сообщил, что тело действительно у него, но родственникам нужно либо приехать к нему, либо ждать понедельника. Семья из Самары осталась в недоумении.

"Ритуальщик сказал, что он забрал тело в Суровикинской больнице (главврач ему отдал). Документов никаких тоже нет, в морге Калача-на-Дону все еще проводят экспертизу, - рассказала Дарья Соколова. - Этот Сергей же сначала начал на нас орать, выдрюкиваться. Он все воскресенье не хотел нам тело отдавать, сказал, что морги не работают, а тело он привезет только в понедельник. Но я начала ему угрожать, что я в прокуратуру и Следственный комитет напишу, и вечером воскресенья он папе отдал тело. Этот ритуальщик вообще не имел права забирать тело мамы из больницы. Я уже обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться. А все документы для похорон нам только после экспертизы отдадут".

Сергеем, который каким-то образом забрал тело Надежды Соколовой, оказался соучредитель ООО "Ритуал" из Суровикино Сергей Камаев.

"Родственников не было, - уверял Сергей Камаев. - Приехала "скорая". Женщина умерла по дороге в карете. Дежурный врач позвонил нам - у нас есть холодильник. Мы положили тело в холодильник, и все, а на следующий день отвезли в Калач-на-Дону в морг, посольку нас в Суровикинском районе моргов нет. А родственники появились только в 16 часов 18 сентября. У нас никакого договора с муниципалитетом нет, просто потому, что морга нет и тела девать некуда, а в больнице же умершую не оставят".

Бизнесмен настаивает, что у них нет никакой выгоды забирать тела из больницы и везти их в морг. По словам Сергея Камаева, единственное, на что они рассчитывают, - оплата этих услуг от родственников. Но финансовые риски в этом непростом деле очень высоки - родные платят далеко не всегда.

"У нас нет никакой выгоды тела забирать, - утверждает Сергей Камаев. - В 12 часов ночи ребята ее забрали, положили в холодильник, а на следующий день бесплатно в Калач повезли. Обычно родственники все это оплачивают, а эти наорали на меня, обматерили и ничего не заплатили. Сделали мы добро, а получилось как-то…"

Но почему дежурный врач и руководство Суровикинской центральной районной больницы не только позвонили, сообщив о смерти, но и передали тело представителю коммерческого предприятия, не имеющего при этом никакого согласия от ее родственников, Сергей Камаев не ответил. Не ответили на этот вопрос и в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что с места аварии женщину передали медикам и больше никакого отношения к телу не имели.

Корреспонденты направили запросы в комитет здравоохранения региона. На момент публикации ответ получен не был. Журналистам также не удалось получить комментарий главы Суровикинского района Романа Сливы - он сообщил, что занят, и повесил трубку. В приемной главного врача Суровикинской ЦРБ на звонок редакции никто не ответил.

Журналисты V1.RU направили запрос в прокуратуру Волгоградской области с просьбой провести проверку по факту случившегося.