Воспитанник детского дома из Тольятти прошел в полуфинал шоу "Ты супер!"

В воскресенье, 18 сентября, 16-летний воспитанник тольяттинского детского дома Николай Белоусов прошел в полуфинал шестого вокального шоу "Ты супер!" с песней "А у нас во дворе".

Оценивают, наставляют и поддерживают участников — народный артист России и композитор Игорь Крутой, певица Диана Арбенина, музыкант Алексей Воробьёв и певица Ирина Дубцова.

Они отметили мастерство, харизму, доброту и обаяние Николая, а также его интерес к исполнению нетипичной музыки для молодого человека его возраста.

16-летний Коля не только поёт, но и умеет играть на баяне, клавишных и струнных инструментах, рисует и увлекается кулинарией.

Недавно он поступил в Тольяттинский музыкальный колледж имени Р. К. Щедрина. Тольяттинец является воспитанником Центра помощи детям "Единство" с 2018 года.