Дмитрий Азаров: "Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона"

Вопрос об участии региона в федеральных программах по отрасли здравоохранения обсудили на совещании в правительстве Самарской области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко сообщил, что в 2023-2025 годах на развитие сферы здравоохранения будет направлено более 10 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство новых поликлиник, ФАПов, ОВОПов, закупку оборудования и оснащение медицинских учреждений.

Замглавы регионального минздрава отметил, что более чем на 1 млрд рублей увеличится финансирование на реализацию программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Также с 2023 года будут реализовываться две новые программы. Одна из них - массовое обследование новорожденных на врожденные и наследственные заболевания, или расширенный неонатальный скрининг. На эти цели в 2023 г. из федерального бюджета планируется направить порядка 40 млн рублей. 120 млн федеральный центр выделит на оснащение учреждений медицинскими изделиями для реабилитации.

За последние годы в системе здравоохранения Самарской области проведены масштабные преобразования. За четыре года в регионе появилось 110 новых объектов здравоохранения, было отремонтировано почти 200 больниц и поликлиник, в медицинские учреждения поступило около 14 тысяч единиц медицинского оборудования.

Самарская область стала одним из первых регионов в стране, где началось строительство современных ковид-госпиталей. С инициативой возведения объектов выступил губернатор Дмитрий Азаров. В период пика пандемии новой коронавирусной инфекции в губернии появилось три современных госпиталя: модульное здание клинико-диагностического отделения для пациентов с новой коронавирусной инфекцией на территории Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина, инфекционный корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5, инфекционное отделение в городской больнице №2 в Сызрани.

"Мы концентрируем здесь собственные усилия, и конечно, приходит огромная помощь из федерального центра благодаря поручению президента, инициированным главой государства национальным проектам, программам по модернизации первичного звена здравоохранения. В системе здравоохранения нашего региона произошли масштабные преобразования. Но есть, конечно, над чем работать. Здесь темпы не должны снижаться", - подчеркнул губернатор.