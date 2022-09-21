Предприниматели теперь могут забронировать онлайн удобное время для визита в офис Сбербанка

Сбербанк в пилотном режиме открыл для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возможность заранее выбрать удобное время для визита в офис и забронировать его. Сделать это можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "Офисы".

Сейчас сервис доступен в трех городах: Новосибирске, Казани и Самаре. Клиенту нужно определиться, в какой офис и в какое время ему удобно будет прийти, затем выбрать раздел "Бизнесу" и одну из четырех операций: "Открыть счет", "Провести операцию", "Оформить кредит" или "Регистрация бизнеса".

После записи клиент получает четырехзначный код, который необходимо будет ввести в терминале электронной очереди. Запись актуальна 20 минут: к примеру, если предприниматель записался на 15:00, то полученный код будет действовать с 14:50 до 15:10. После ввода кода клиент вызывается в первое освободившееся окно в приоритетном порядке.

В Самаре доступна предварительная запись в офисе по адресу ул. Ново-Вокзальная, д. 130. Узнать дополнительно, в каких офисах доступна предварительная запись, можно по номеру 0321.

"Мы адаптируем сервисы под потребности различных категорий наших клиентов, чтобы сделать их жизнь комфортнее, сэкономить время и силы. Новый сервис предварительной записи помогает предпринимателям планировать свой день. А если планы меняются, запись легко отменить в СберБанк Онлайн. Сейчас мы изучаем спрос на услугу предварительной записи в трех пилотных городах. И, если сервис окажется востребованным, будем тиражировать его на другие регионы", — прокомментировал директор дивизиона "Малый и микро бизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.