Самарчанка решила перебежать Заводское шоссе и погибла

Во вторник, 20 сентября, в Самаре погибла женщина, попавшая под машину. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 20:50 27-летний водитель Honda Civic двигался по Заводскому шоссе в направлении пр. Кирова. Напротив дома № 6 в Совхозном переулке он сбил 59-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте.
Женщина скончалась на месте.
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...