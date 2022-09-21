Самарская ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту корабль с участниками экспедиции на МКС

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В среду, в 16:54 по московскому времени, с космодрома Байконур стартовал транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-22", который вывела на орбиту ракета космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".

Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"