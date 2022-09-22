"Всеобщий музыкальный диктант" впервые состоится в Самарской области

2 октября в 12:00 Детская центральная хоровая школа станет площадкой для проведения Международной просветительской акции "Всеобщий музыкальный диктант".

В этом году дата проведения приурочена к Международному дню музыки.

Проверить свою музыкальную грамотность сможет любой желающий. Для участия в акции необходима предварительная регистрация, которая станет доступна 25 сентября на сайте.